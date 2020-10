Los ataques de hombres en manada aumentan en el mundo y sigue sin haber justicia.

En 2016 se dio a conocer el caso de un grupo de hombres que tenían un grupo de WhatsApp llamado “La Manada” a través del cual organizaron una violación a una joven de dieciocho años durante las fiestas de San Fermí en Pamplona, España. La víctima denunció a los agresores, quienes fueron condenados por abuso sexual pero absueltos del delito de violación, causando gran indignación en el país.

Los cinco fueron condenados a 9 años de cárcel y posteriormente se aumentó a 15 años dictadas por el Tribunal Supremo, luego de que decenas de manifestantes congregados frente a la corte criticaron el veredicto al grito de: "No es abuso, es violación".

Recientemente la noticia de la violación, tortura y asesinato de una mujer de 19 años, presuntamente a manos de un grupo de hombres de casta dominante en la aldea de Hathras, en el estado de Uttar Pradesh, en India, ha provocado una indignación generalizada.

La gente de todo el país está protestando, exigiendo justicia y respuestas gubernamentales más efectivas a la violencia sexual en un país donde las mujeres no tienen voz.

Many women in #India are living in fear of a sexual violence so common that most perpetrators are getting away with it.

As protests erupt after a series of horrific attacks shocked the country, people are demanding the government do more to protect women and punish perpetrators. pic.twitter.com/QCsRLHAwMe

— RT (@RT_com) October 15, 2020