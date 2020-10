Transformó su tristeza en canto: La conmovedora canción que Shakira le dedicó a su hermano fallecido

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira, es una de las cantantes más queridas del mundo del espectáculo. Su arte para componer temas que llegan al alma es quizás uno de los atributos que más admiramos de esta celebridad.

Su particular y encantadora vos y su talento para el baile ha hechizado al público tanto en inglés como en español. Pero si hay algo especial en esta mujer es la forma magistral con la que convierte en letras su vida cotidiana, lo que piensa, lo que le ocurre y con lo que no podemos dejar de sentirnos identificadas.

Como muchas de nosotras, también ha perdido un ser querido: su hermano mayor. Ella apenas tenía dos años, pero creció viendo a padre triste y aferrado a la fotografía de su hijo y, aunque pocos la conocen, Shakira le escribió una conmovedora canción.

Shakira transformó su trsiteza en canto para homenajear a su hermano fallecido. - Agencias

La historia de una de las canciones más sentimentales de Shakira

No figura como uno de sus grandes éxitos. Tampoco ha sido tema oficial de un mundial de fútbol, ni mucho menos hace vibrar a los jóvenes en las discotecas. No obstante, “Tus gafas oscuras”, el tema que Shakira le dedicó a su hermano mayor fallecido en un accidente de moto, es uno de los más conmovedores en la historia compositora de la cantante.

Shakira nos demuestra con su talento que, a parte de ser una gran celebridad, también es un sensible ser humano. - Agencias

“Mi hijo murió a la edad de 19 años, Shakira tenía 2 años”, comentó William Mebarak, el padre de la intérprete en el documental que la cadena VH1 emitió en 2006 y que repasa la vida de la colombiana.

La canción. Está llena de sentimiento y, además de ser un hermoso homenaje a su hermano. Cuando se conoce su historia es difícil dejar que se nos escapen las lágrimas.

El padre, quien aún no supera la muerte de su joven hijo, agregó: "Un día, ella me dijo: 'Papá quiero que escuches esta canción. Se llama Tus gafas oscuras. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión de eso con los anteojos que yo usaba”, resumió emocionado William.

“Tus gafas oscuras”, la canción

En el tema tus Tus gafas oscuras Shakira, siendo apenas una niña. describe lo que le transmitía su papá por la ausencia de su hermano. Como te contamos, no es su canción más popular, pero vale la pena escuchar esta historia poco contada de la cantante. Por si no la has conocido, a continuación, te transcribimos esta hermosa obra de arte vuelta letras:

Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan.

Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar…

Y cuando me miras se encoje mi cuerpo, y me hago chiquita,

y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta.

Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no se lo que pasa,

tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta.

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma;

detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma

Y solo las culpas son de esas gafas oscuras.

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras,

¿Qué son?… Que me mires ardiente.

Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras.

Ayúdame a hacer ilusión en mi mente.

Este tema forma parte del primer álbum “Magia” de Shakira. Nos muestra el lado más sensible de esta celebridad y nos enseña que, a pesar de su extraordinario talento y su vibrante alegría, ella también ha experimentado el sufrimiento como cualquier otro ser humano.

