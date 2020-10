Shakira no se quiere casar y esta es la razón tras 10 años con Gerard Piqué

Pese al tiempo, los hijos, el respeto por su relación y las infinidades de ocasiones en que les hemos visto juntos, Shakira no se quiere casar con Gerard Piqué. Se trata de una de las parejas más famosas del mundo en la actualidad, ya que engloba el mundo de los espectáculos y el deportivo.

Han transcurrido 10 años desde que se concieron en Sudáfrica. En aquel entonces la barranquillera interpretata el tema oficial del Mundial, 'Waka Waka', y el futbolista defendía los colores de España, que terminó siendo campeona. Las amistades de ambos los presentaron y allí comenzó todo.

Cuando se emparejaron formalmente Shakira tenía 33 años y Piqué 23, lo cual no gustó a los más críticos. Sin embargo, el amor continuó adelante y dos hermosos hijos, Milan y Sasha, son fruto de ese romance. Conciertos, letras de canciones, partidos de fútbol y numersoso viajes centran una historia que sigue dando tela.

Los Piqué Mebarak juntos en una imagen familiar - Instagram @3gerardpique

¿Y por qué Shakira no se quiere casar?

La intérprete de "Gitana" participó hace algunos meses en el programa estadounidense 60 Minutos. La pareja fue entrevistada por Bill Whitaker y la cantante ofreció detalles sobre por qué Shakira no se quiere casar.

"Ustedes dos están casados, pero no oficialmente casados", comentó Whitaker para abrir el tema. Inmediatamente la artista reaccionó y dijo: "No estamos casados. La verdad es que el matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como 'la esposa".

"Realmente él me ve como… 'his girlfriend' (su novia). Es como amante, suena un poco a una fruta prohibida", confesó mientras Piqué reía a su lado. Sin embargo, no descartó la idea de caminar al altar. "Quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", afirmó antes de soltar una carcajada.

Un amor sin visibles problemas

A pesar de que Shakira no se quiere casar, la relación siempre ha fluido satisfactoriamente, algo que es usual para los seguidores de ambos. Nunca se ha presentado un inconveniente que alimente especulaciones de que su amor está en la cuerda floja. Son una pareja ejemplar.

En los compromisos más importantes del fútbol que Piqué ha debido enfrentar, Shakira siempre está allí. Cuando Barcelona disputa clásicos ante Real Madrid o duelos de Champions cruciales la barranquillera es filmada desde el palco, sufriendo o celebrando.

En los momentos donde les ha tocado separarse tampoco hay evidencias de disgusto. Entre 2017 y 2019, la autora de "Rabiosa" protagonizó su gira "El Dorado World Tour", el cual le mantuvo enteramente ocupada. Sin embargo, Piqué también cumplía con sus compromisos deportivos y cada quien entendía su vida como famosos.

Super Bowl 2020, su última aparición oficial

Acompañada de Jennifer López, Shakira fue la atracción del medio tiempo del Super Bowl. El espectáculo dejó boquiabiertos a los fanáticos en todo el mundo gracias a una presentación que fue calificada como la más sensual de la historia. Champeta, tambores y hasta salsa casino se bailó en la tarima del Hard Rock Stadium.

La postal más recordada del "Half Time Super Bowl Show", en Florida - Instagram @shakira

En la entrevista para '60 minutes', que se realizó pocos días antes del evento, Piqué habló sobre sus expectativas. "Ella siempre mencionaba la posibilidad de formar parte del show. Es muy intenso porque todo tiene que salir perfecto, ella se ha preparado día y noche, por lo que sé que está lista".

Piqué reveló además un dato que pocos y muchos ignoraron, ese día (2 de febrero) ambos estaban de cumpleaños.

