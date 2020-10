Estos son los estrenos de Netflix de esta semana: Llegan “Los secretos de la tumba de Saqqara” y “Casa ajena”

Como todas las semanas, Netflix aumenta el catálogo con nuevos estrenos que no tardan en acaparar la atracción de los televidentes. No cabe duda de que la plataforma de que el gigante de streaming ha sabido ganarse muy bien a la audiencia.

Los seguidores están enganchados como producciones como “Emily en París”, “Cobra Kai” y “The Crown”. Esto por solo citar algunos ejemplos de una larga lista. Apunta las nuevas producciones que se suman a la plataforma con fecha y sinopsis para que no te pierdas ninguna.

Flechazo a primera vista de Netflix (27 de octubre)

Esta película es una mezcla de drama, comedia y romance. Netflix nos presenta la historia Charlotte Marton, quien una joven administradora judicial que viaja a Suecia para cerrar una empresa de juguetes. Una vez que llega ahí, se encuentra con un encantador hombre que lidera un numeroso grupo empleados que necesitan mantener su trabajo.

Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada (27 de octubre)

Se trata de un documental en el que un periodista argentino trabaja en una cruzada con el objetivo de que su compatriota Guillermo Vilas, gran estrella del tenis, reciba el reconocimiento que merece.

Nadie duerme en el bosque esta noche (27 de octubre)

Con esta producción podremos ver las vivencias de un grupo de jóvenes que son adictos a la tecnología. Ellos asisten a un campamento de rehabilitación en pleno bosque. Allí vivirán la terrible experiencia de una siniestra fuerza que hará todo lo posible por “desconectarlos” para siempre.

Sangre de Zeus (27 de octubre)

Es la primera temporada de una serie que nos habla de Herón, un plebeyo de la antigua Grecia, quien descubre que es hijo de Zeus. También se entera de que su destino y propósito en esta vida es salvar al mundo de un ejército malvado.

Holidate (28 de octubre)

Esta película nos muestra a los personajes Sloane y Jackson. Ambos odian los días festivos. Siempre se encuentran solteros o acompañados de pareja incómodas únicamente por compromiso. Sin embargo, sus vidas cambiarán en unas Navidades funestas.

La gran ilusión (28 de octubre)

Netflix nos presenta aquí al ilusionista Antonio Díaz, también llamado “Mago Pop”, quien asombra a famosos y transeúntes del mundo entero con sus impresionantes actuaciones.

Los secretos de la tumba de Saqqara (28 de octubre)

Luego de descubrir una tumba de 4.400 años de antigüedad, un equipo arqueólogos egipcios intenta descifrar la historia del increíble hallazgo.

Gigantosaurus (29 de octubre)

Esta historia de ficción de Netflix muestra se basa en cuatro curiosos dinosaurios que vivirán una multitud de aventuras, mientras averiguan a una criatura misteriosa, grande y fugaz.

Casa ajena (30 de octubre)

Neflitx sigue apostando por las producciones de terror. Aquí nos narra la historia de una pareja joven que viene del devastado Sudan del Sur llega buscando asilo para comenzar desde cero en Inglaterra. No obstante, deberán enfrentar una siniestra fuerza que habita en su nueva.

Bronx (30 de octubre)

Se trata de una serie que muestra los estilos musicales que fueron exitosos en el Bronx durante los años 70 y que transformaron al mundo. Nos muestra historias de un grupo de jóvenes que vivían en el Bronx.

Suburra (30 de octubre)

Es la tercera temporada de esta serie italiana de Netflix. La historia principal se desarrolla en Roma y explora la batalla entre el crimen organizado, la política corrupta y el poder del Vaticano.

Comidas para Phil (30 de octubre)

Se trata de la cuarte temporada de esta serie gastronómica protagonizada por Phil Rosenthal. Este viaja por el mundo conociendo a chefs y expertos en alimentos, quienes lo guían en viajes culturales y culinarios.

Kaali Khuhi (30 de octubre)

El destino de un pueblo queda en las manos de una pequeña de 10 años. Esto ocurre luego de que un espíritu errante maldice la aldea que tiene antecedentes de infanticidio femenino.

Menéndez: El día del señor (30 de octubre)

Esta película de terror de Netflix nos pone los pelos de punta cuando un sacerdote retirado y obsesionado por sus pecados debe regresar al infierno después de que un amigo le suplique ayuda para su hija que se encuentra poseída.

Poseidón (1° de noviembre)

Otra de las novedades que aterriza en Netflix esta semana es esta cinta. En ella cómo, mientras se celebra un fin de año en un crucero llamado Poseidón, una enorme ola provoca el hundimiento de la embarcación. Los sobrevivientes se encuentran atrapados en una de las salas y buscan la manera de salir a la superficie para poder pedir ayuda.

Hostel 3: De vuelta al horror (1° de noviembre)

Un grupo de estudiantes de Estados Unidos viajan a un hotel de Eslovaquia que supuestamente está lleno de mujeres deseosas, pero terminan siendo víctimas de terribles torturas.

El patrón, radiografía de un crimen (1° de noviembre)

Se trata de una película argentina de drama y crimen. Nos muestra cómo un hombre del campo llega a la ciudad Buenos Aires y comienza a trabajar en una carnicería. El propietario de esta lentamente va convirtiendo en esclavo a su nuevo empleado.

Quiero ser un Thunder (1° de noviembre)

La cinta es protagonizada por Brian, un adolescente que sin, saber cómo, adquiere las habilidades de su jugador favorito de la NBA, Kevin Durant. Los papeles se invierten, así que mientras Brian se convierte en una estrella de su equipo, la carrera de su ídolo se desinfla cada vez más.

Leyenda urbana (1° de noviembre)

Este largometraje de Netflix nos pone a pensar en si realmente existen las leyendas urbanas. Un grupo de universitarios empieza a sospecha que de esta manera es que comienza a ocurrir una serie de asesinatos iguales a los descritos en algunas leyendas urbanas.

El jardín secreto

Esta producción está inspirada en la novela homónima de Frances Hodgson Burnett, publicada en 1911. Netflix nos lleva a un jardín mágico donde todo es posible. Un día Mary, una niña huérfana que ahora vive con su tío, un hombre nada amable, descubre la existencia El jardín secreto, un maravilloso lugar, donde pasa las horas junto a su nuevo amigo Colin y su primo Dickon.

Tom y Jerry: La película

Para el disfrute de los pequeños de la casa llega esta película de aventura. Tom y Jerry echan a un lado sus diferencias para ayudar a Robyn Starling a encontrar a su padre. Lo que no sabían esra que la perversa tía de Robyn logrará encerrarlo para evitar que sigan su misión. Entonces, deben idear un plan para escapar de allí y poder cumplir su propósito.

