Adele reaparece y habla de su gran transformación con sentido del humor

Adele regresó a los escenarios por primera vez desde 2017 para hablar de su increíble transformación de la forma más graciosa y amena, dando un ejemplo de fortaleza y seguridad que nos inspira a superar cualquier adversidad en la vida.

Adele regresa a los escenarios y da lecciones de seguridad

Su regreso se dio como la conductora del programa Saturday Night Live, ocasión para la cual eligió un elegante vestido negro off the shoulder combinado con leggings del mismo color. Su apariencia elegante y sensual fue ideal para entregar su monólogo en el cual habló sobre su peso de manera cómica diciendo:

"Sé que me veo muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid-19, tuve que viajar ligero y sólo puede traer la mitad de mí."

Adele eligió un elegante vestido negro off the shoulder combinado con leggings del mismo color. - Instagram

Durante su participación en SNL, Adele realizó una parodia del reality 'The Bachelor', en la cual se decidía a encontrar una nueva pareja. En ese sketch, la cantante hizo referencia a sus canciones sobre desamor que la hicieron famosa diciendo:

"Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan comola cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida, primero a los 19 años y luego a los 21, y luego aún más famoso a los 25. "

Durante su participación en SNL, Adele realizó una parodia del reality "The Bachelor" - Instagram

Para esta escena en la cual interpretaba a una mujer muy intensa en el amor, Adele usó un elegante vestido negro de gamuza con detalles de encaje. Al 'perder' la conquista del 'soltero' frente a otra de las concursantes, Adele cantó una parte de su tema 'Someone Like You', antes de ser interrumpida por los integrantes del programa quienes le recordaron que aún faltaban 40 episodios más para acabar la temporada.

"Si chica, quedan como 40 episodios, así que mantén el ritmo emocional porque hemos estado aquí 10 minutos y ya lo has cantado varias veces."

Adele usó un elegante vestido negro de gamuza con detalles de encaje. - Instagram

Esta no es la primera vez que Adele muestra su lado más cómico, ya que la primera vez que se presentó en SNL fue hace 12 años durante las alecciones presidenciales.

la primera vez que se presentó en SNL fue hace 12 años durante las alecciones presidenciales. - Instagram

Además de su parodia de 'The Bachelor', Adele hizo burla de la nueva serie de terror de Netflix 'La maldición de Manor' al interpretar a un fantasma y la parodia de un comercial de pantalones de mezclilla al estilo de los 90's el cual realizó a lado de Maya Rudolph.

Además de su parodia de "The Bachelor", Adele hizo la parodia de un comercial de pantalones de mezclilla al estilo de los 90"s - Pinterest

