Todo lo que sabemos de la segunda temporada de Emily in Paris

La nueva serie de Netflix 'Emily in Paris', se ha convertido en la obsesión de miles de chicas amantes de la moda y los viajes. Su éxito ha sido tal que incluso ha sido comparada con 'Sex and the City' por sus referencias hacia la moda y su visión femenina. Es por eso que nos emociona saber que existe una gran probabilidad de tener una segunda temporada de las aventuras de Emily.

Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de 'Emily in Paris'

Hasta hace poco, muchos se preguntaban si podríamos ver una segunda temporada de 'Emily in Paris', ya que la primera entrega terminó con algunas dudas sobre su relación con Gabriel y su amistad con Camille. Sin embargo fue el creador de la historia quien recientemente dio algunas pistas sobre la posibilidad de una segunda temporada.

Aunque aún no se cuenta con una confirmación oficial debido a que la pandemia ha afectado gravemente a las producciones a nivel internacional, el productor Darren Star comentó en una entrevista con E! News:

"Aún no sé si habrá una temporada dos, pero creo que Emily tiene algunas sorpresas y decisiones difíciles que tomar… Las cosas definitivamente no serán como parecen. Siempre buscamos desafiar su visión americana del mundo, aún tenemos muchos lugares a donde ir y temas que tocar."

Por otra parte, la actriz principal Lily Collins, ha expresado en diversas entrevistas que estaría encantada de volver a interpretar el papel de Emily y que espera que en caso de tener una temporada dos, su personaje pueda mostrar un lado diferente al de la primera temporada.

Mientras que en la primera entrega podemos ver a una Emily inocente que acaba de llegar a París, en la segunda podríamos verla como una residente de la ciudad, mucho más adaptada y centrada en la realidad de tener una vida adulta.

Por otro lado, aún existen muchos giros que puede tomar la historia, como si Emily se quedará en la ciudad de las luces o si tendrá que regresar a Chicago. En caso de quedarse en París, es posible que su relación con Gabriel avance o que elija su amistad con Camille y renuncie al galán para encontrar más tarde un nuevo amor.

En fin, por ahora solo podemos esperar a que las productoras encargadas se decidan a darle continuación a esta historia que nos ha ayudado a escapar de la realidad de la pandemia y conocer un poco más de París desde nuestros hogares.

