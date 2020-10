El elenco original de Hocus Pocus se reúne para una increíble sorpresa

'Hocus Pocus', es una de las películas clásicas más entrañables de la temporada, es por eso que nos emocionó mucho ver que recientemente la protagonista Bette Midler compartió imágenes de un inesperado reencuentro con el elenco original a través de redes sociales.

Las brujas de Hocus Pocus se reúnen para dar una gran sorpresa a los amantes del Halloween

Toco comenzó cuando Bette Midler, quien interpretaba el papel de 'Winifred Sanderson', compartió una foto a lado de Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson) y Kathy Najimy (Mary Sanderson) en un set de grabación y usando los vestuarios que hicieron a las hermanas Sanders las brujas más famosas.

Bette Midler, quien interpretaba el papel de "Winifred Sanderson", compartió una foto a lado de Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson) y Kathy Najimy (Mary Sanderson) en un set de grabación - Instagram

Con esto, confirmó el regreso de las brujas este Halloween, ya que el 30 de Octubre se estrenará el especial llamado 'In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover'. De acuerdo con Middler, esta episodio especial será "Lo mejor que le ha pasado al Halloween desde el estreno de Hocus Pocus."

el 30 de Octubre se estrenará el especial llamado "In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover". - Instagram

El regreso de las hermanas Sanders, se produjo gracias a una buena causa, ya que el dinero recaudado será donado al proyecto sin fines de lucro de Bette, el New York Restoration Project, que se dedica a restaurar parques y jardines de la ciudad de Nueva York, en los cuales las personas pueden cocechar y plantar sus propios alimentos de manera segura, especialmente en las áreas con mayor índices de pobreza.

el dinero recaudado será donado al proyecto sin fines de lucro de Bette, el New York Restoration Project, que se dedica a restaurar parques y jardines de la ciudad de Nueva York. - Instagram

Cada año, Bette Middler realiza una gala de caridad llamada Hulaween para recaudar fondos para mejorar la ciudad. Este año, el evento se cambió por la creación del episodio especial debido a la pandemia de Covid-19. Además de la reunión del elenco original de Hocus Pocus, el evento incluirá la participación de Glenn Close, Billy Crystal, Jamie Curtis, John Debney, Samantha Diaz, Harry Guinness, Todrick Hall, Jennifer Hudson, Anjelah Johnson- Reyes, Michael Kors, Adam Lambert, Meryl Streep y miles de invitados sorpresa más.

Además de la reunión del elenco original de Hocus Pocus, el evento incluirá la participación de Glenn Close, Billy Crystal, Jamie Curtis, John Debney, Jennifer Hudson, Michael Kors, Adam Lambert, Meryl Streep y miles de invitados sorpresa más. - Instagram

La película original, se estrenó en 1993, y aunque al momento de su estreno no alcanzó el éxito deseado, pasó a convertirse en un clásico de Halloween que no puede faltar en la programación de cada año.

La película original, se estrenó en 1993 y pasó a convertirse en un clásico de Halloween - Instagram

Te recomendamos en video:

Más de este tema: