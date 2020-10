Nocturne, la película de terror sobre hermanas que no te puedes perder esta temporada

'Nocturne', es la nueva película de 'Blumhouse' para Amazon Prime Video que promete ser una de las más terroríficas del año. La historia se centra en dos hermanas gemelas que acuden a una prestigiosa escuela de música. La rivalidad, los celos y la búsqueda de la perfección, se combinan con lo macabro para dar origen a este emocionante thriller.

'Nocturne', la película que las amantes del terror no deben dejar pasar esta temporada

'Juliet' (Sydney Sweeney) y 'Victoria' (Madison Iseman) son dos hermanas que acuden a una academia de artes de élite para convertirse en pianistas. Aunque ambas son talentosas, sólo Victoria posee las cualidades natas que se requieren para convertirse en una artista excepcional. Su virtuosismo, la convierte en una chica engreída, lo que ocasiona una rivalidad con su hermana.

Cuando 'Juliet' encuentra el cuaderno de una estudiante de violín que acaba de quitarse la vida, se ve inmersa en una especie de diálogo con los apuntes de la chica, los cuales están llenos de dibujos y símbolos. Poco a poco, el libro se va apoderando de su vida, hasta que llega a planear una venganza en contra de su hermana que siempre la ha opacado.

Lo más interesante de la película, es que mantiene un misterio al rededor de los sentimientos de competencia entre las hermanas, como si una fuerza maligna se apoderara de ellas para realizar actos que para la mayoría, serían impensables de cometer contra su propia hermana. Al mismo tiempo se acompaña de música que da énfasis a cada momento y que crea una mezcla perfecta entre los sentimientos de angustia de 'Julie', los dibujos del cuaderno encontrado y las violentas escenas.

La cinta entra en el género de suspenso y thrillers basados en la idea del artista atormentado como 'Black Swan' y 'Whiplash', en los que los personajes principales son capaces de todo con tal de lograr su sueño de ser el mejor en su área.

Esta cinta, forma parte del catálogo 'Welcome to the Blumhouse' en el cual Amazon Prime Video y Blumhouse estrenará ocho películas de horror, las cuales incluyen 'The Lie' y 'Cajas Oscuras', ahora disponibles en la plataforma.

