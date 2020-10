Adamari Lopez en mini vestido animal print prueba que la sensualidad y elegancia no están peleadas

Adamari Lopez sigue dando lecciones de estilo con sus increíbles looks, con los que ha demostrado su buen gusto por la moda.

La conductora ha dejado ver lo mucho que ha adelgazado tras comenzar su estricta dieta y rutina de ejercicios con vestidos, pantalones, y enterizos.

Recientemente, la puertorriqueña lució un hermoso vestido corto azul con estampado animal print, con el que mostró uno de sus looks más elegantes.

La celebridad lució hermosa en un vestido animal print - Instagram @unnuevodia

Y es que lo complementó con unos tacones negros cerrados, y su cabello lo llevó con ondas suaves, dándole más movimiento a su melena y un look fresco y elegante.

Este look encantó a sus fans, quienes la llenaron de halagos por su buen gusto en la moda y por su belleza.

Su cabello con ondas suaves le dio un toque fresco y elegante - Instagram @unnuevodia

"Wow ese tipo de ropa le queda muy bien", "Ada te ves hermosa y radiante", "Los cambios se ven Adamari!. Q Dios te bendiga siempre", "Belleza de mujer, pasan los años y se ve más auténtica", "Que hermosa, amo esa mujer es original", y "Bella!, este tipo de ropa te sienta y te favorece mucho", fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, también ha demostrado que la edad es solo un número, pues a sus 49 años luce short, faldas y mini vestidos sin ningún problema y con mucha seguridad, dejando ver sus tonificadas piernas.

Hace unos días publicó un video en su cuenta de Facebook donde paseaba en el jardín de su hogar, luciendo un short de mezclilla y camiseta, un look relajado perfecto para cualquier ocasión.

Adamari Lopez y su ejemplo de lucha contra el cáncer de mama

La conductora se enfrentó al cáncer de mama en el 2005, a sus 33 años, pero afortunadamente salió victoriosa y la venció, convirtiéndose en un ejemplo de lucha.

Por eso, rindió homenaje con un emotivo video a aquellas valientes mujeres que como ella se enfrentaron, o lo hacen actualmente al cáncer de mama, y a quienes lamentablemente no la pudieron superar.

"Por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que están luchando y por las sobrevivientes..", escribió la puertorriqueña en el video en el que luce una camiseta rosada que tiene la marca de un pecho con un rayo, representando el doloroso proceso que vivió al someterse a cirugías en esa zona del cuerpo y le dejaron cicatrices.

Adamari mira su pecho, sonríe y camina para luego apuntar con su dedo hacia el cielo, agradeciendo a Dios por el regalo de la vida y rindiendo homenaje a aquellas que han perdido la batalla contra el cáncer y están en el cielo.

Sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y admiración de inmediato. "Una guerrera ❤️💪🏻", "Eres una mujer digna de admirar 💖", "Amé este video! Hermoso por demás! Guerrera de Dios!", y "Tú eres un ejemplo de guerrera que lucho y gano esta batalla, te amamos", fueron algunas de las reacciones.

Adamari se ha convertido en una inspiración para las mujeres - Instagram @unnuevodia

El mes de octubre es conocido en el mundo como el mes rosa, en el que se crea conciencia en mujeres y hombres también sobre el cáncer de mama, para promover la autoexploración y chequeos para detectarlo a tiempo.

La conductora ha hablado sobre cómo enfrentó esta enfermedad y cómo la descubrió. “Un 16 de febrero sentí que me picaba uno de mis senos y me empecé a rascar con la yema de los dedos y sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”, reveló en una entrevista.

