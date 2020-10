Adamari Lopez con camiseta rosa rindió homenaje a las mujeres que, como ella, vencieron el cáncer

Adamari Lopez es una de las mujeres más admiradas en el mundo del espectáculo, no solo por su éxito y talento, también por su lucha ante el cáncer de mama.

Y es que la conductora se enfrentó a esta terrible enfermedad en el 2005, a sus 33 años, pero afortunadamente salió victoriosa y la venció, convirtiéndose en un ejemplo de lucha.

La noche de este jueves 8 de octubre, la conductora quiso rendir homenaje con un emotivo video a aquellas valientes mujeres que como ella se enfrentaron, o lo hacen actualmente al cáncer de mama, y a quienes lamentablemente no la pudieron superar.

"Por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que están luchando y por las sobrevivientes..", escribió la puertorriqueña en el video en el que luce una camiseta rosada que tiene la marca de un pecho con un rayo, representando el doloroso proceso que vivió al someterse a cirugías en esa zona del cuerpo y le dejaron cicatrices.

Adamari mira su pecho, sonríe y camina para luego apuntar con su dedo hacia el cielo, agradeciendo a Dios por el regalo de la vida y rindiendo homenaje a aquellas que han perdido la batalla contra el cáncer y están en el cielo.

Sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y admiración de inmediato. "Una guerrera ❤️💪🏻", "eres una mujer digna de admirar 💖", "Amé este video! Hermoso por demás! Guerrera de Dios!", y "Tú eres un ejemplo de guerrera que lucho y gano esta batalla, te amamos", fueron algunas de las reacciones.

Adamari se ha convertido en una inspiración para las mujeres - Instagram @unnuevodia

El mes de octubre es conocido en el mundo como el mes rosa, en el que se crea conciencia en mujeres y hombres también sobre el cáncer de mama, para promover la autoexploración y chequeos para detectarlo a tiempo.

La lucha de Adamari Lopez contra el cáncer

La cantante ha hablado sobre cómo enfrentó esta enfermedad y cómo la descubrió. “Un 16 de febrero sentí que me picaba uno de mis senos y me empecé a rascar con la yema de los dedos y sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”, reveló en una entrevista.

La conductora venció el cáncer de mama y busca generar conciencia sobre esta enfermedad - Instagram @adamarilopez

Y contó lo difícil que fue para ella darse cuenta que tenía cáncer. “Fue duro, no era la noticia que me esperaba. Yo entendía que yo tenía 33 años, que estaba joven, que esa no era una enfermedad que me afectaría. En mi casa no había un historial de cáncer".

Además, siempre busca crear conciencia sobre esta enfermedad e incentiva la autoexploración. “Yo sufrí el cáncer a una edad que no es común, y creo que cuando la gente ve lo que pasé, dice ‘pero es una muchacha tan joven y si le pasó a ella, también me puede pasar a mí, por eso yo debería ir a revisarme’. Siento que desde que decidí compartir con el público la noticia de que tenía cáncer de mama me convertí en una vocera de la lucha contra esta enfermedad".

La puertorriqueña ha salido adelante de cada prueba y nos ha enseñado a luchar - Instagram @unnuevodia

