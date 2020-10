¡Se atrevió! Biby Gaitán se cortó el cabello y las redes enloquecen

Llegó el otoño y con la temporada el deseo de muchas mujeres de recibirla con un nuevo look. Sin embargo, cuando pensamos en sacrificar una larga melena nos entra un poco de pánico. Pues Biby Gaytán se atrevió y causó furor en las redes con su nueva imagen.

La esposa de Eduardo Capetillo le dijo adiós a la extensa y hermosa cabellera que ha lucido por muchos años. No obstante, el cambio le resultó totalmente favorecedor ya que se ve más joven y bella que nunca.

Este nuevo look de Biby Gaytán ha venido después de varias décadas de lucir el mismo estilo: melena larga de color castaño oscuro y arreglada de varias formas. Con su abundante cabellera la actriz acaparó en infinidad de veces el foco de las cámaras antes de retirarse totalmente de la farándula.

La larga y abundante cabellera acompañó a Biby Gaytán por décadas. - Agencias

Biby Gaytán regresó más fuerte que nunca

Biby Gaytán tuvo una larga trayectoria como actriz de telenovelas. No obstante, como te contamos, ella decidió alejarse de las cámaras. Pero, desde 2019 ha estado regresando paulatinamente y con más fuerza que nunca.

En su puesta en escena con "Chicago, El Musical" compartió el protagonismo con su amiga y compañera María León. Nadie se lo esperaba, pero la también bailarina volvió con su característica humildad y el gran donde de ser humano que siempre la ha caracterizado.

Ahora, Biby Gaytán se destaca como youtuber y ha incursionado en tutoriales de maquillaje. Incluso, la bella cantante, bailarina y actriz ha salido hasta cocinando con su suegra, la mamá de Eduardo Capetillo.

No lo hizo sola

Al parecer, después de tantos años luciendo una larga cabellera, Biby Gaytán necesitó valor para ir a la peluquería y cambiar su look ¿Y qué mejor que una de sus hijas para hacerlo?

La artista fue acompañada por su hija mayor Ana Paula para protagonizar lo que se siente tener una melena corta. Se hizo un corte a la altura de los hombros que le han quitado varios años de encima y ha resaltado su natural hermosura.

“Sí, ya era tiempo de un cambio!!! Aaaaaaaaayyyyyy”, escribió Biby en el post de su cuenta Instagram. La imagen lleva más de 110 mil “me gusta” y supera los 1.600 comentarios.

“¡Qué par de bellezas!”, “¡Te amo Biby!”, “¡Parecen hermanas!”, “Ya era tiempo de que te hicieras un cambio y te quedó espectacular”, “Me diste fuerzas para cortármelo yo también”, “Te ves más joven y mucho más bonita” y “Danos el secreto de tu eterna belleza”, fueron algunos de los comentarios que realizó la actriz.

Una numerosa y hermosa familia

Biby Gaytán forma una numerosa y hermosa familia junto al también actor y cantante Eduardo Capetillo, con quien se casó en la década de los noventas en una boda televisada que alcanzó ratings inimaginados.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más consolidadas de la farándula. - Agencias

Desde entonces,que no por eso, han estado exentos de problemas. "Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos, ni existirán. Todos tenemos problemas", contó Biby Gaytán en Hoy.



"Nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta; sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito. Sí con problemas, pero tratar de salir adelante", agregó la artista.

