4 trucos que te encantarán para sacarle más provecho al variado catálogo de Netflix

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming preferidas por los televidentes. Sin duda, en estos tiempos de confinamiento se trata de un escape perfecto para huir del aburrimiento que quedarnos en casa por mucho tiempo puede significar.

Sin embargo, ante una gran cantidad de material televisivo a veces no encontramos qué elegir. O quizás no encontremos lo que queremos ver. También puede ocurrir que queramos saber qué nuevos contenidos nos ofrece la plataforma y no sepamos cómo encontrarlos.

Este artículo es perfecto para los seguidores de Netflix que quieren sacarle el máximo provecho a la popular plataforma. Existen algunas formas que muchos desconocen para no perderse ningún contenido del gigante de streaming.

Con estos trucos podrás sacarle el máximo provecho a la plataforma - Agencias

4 trucos para sacarle el mayor provecho a Netflix

1.- Descubre los nuevos contenidos de Netflix

Netflix todas las semanas estrena nuevos contenido. Podemos ver los tráilers y, sin embargo, a la hora de buscarlos no sabemos cómo encontrarlos. Tú problema ha llegado hasta aquí.

Te contamos que si quieres encontrar nuevos contenidos o una producción en particular, incluso una película de un actor o director en especial, lo único que tienes que hacer es colocar en el navegador la siguiente URL: “www.netflix.com/browse/genre/XXX”.

En el área donde están las equis debes colocar el número de código de lo que estás buscando y darle a enter. La lista de códigos puedes verla AQUÍ.

Con el código correcto podrás buscar las películas y series que quieras ver. - Agencias

2.- Cómo encontrar contenidos originales

La plataforma no es solo una reproductora de series y películas de otras compañías. También produce contenido original que vale la pena ver, pero muchas veces se encuentran ocultos. Si deseas dar con estos te contamos un truco infalible.

Para disfrutar de las series o películas originales de la plataforma, solo tienes que escribir “Netflix” en la sección de búsqueda que es la que aparece con el símbolo de una lupa. Le das enter y listo ¡Ya puedes acceder a todo el contenido original de la plataforma!

3.- Producciones subtituladas

Si eres de los que les apasiona ver las cintas o series con su lengua original con subtitulos incluidos para poder entenderlas, este truco te encantará.

Puedes cambiar la tipografía y el color para que se muestren como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es entrar a la aplicación de Netflix desde tu computadora y hacer clic en “Mi cuenta”. Posteriormente le das a la opción “Mi perfil”. Allí podrás cambiar el tipo de letra, color y tamaño que desees.

Puedes elegir las producciones tubtiuladas con el tamaño y color que desees. - Agencias

4.- Ver lo que realmente te interesa

Como te contamos al principio, Netflix constantemente está añadiendo contenido nuevo. Aunque la plataforma envía notificaciones de todos los estrenos, no siempre lo que nos muestra es de nuestro interés y terminamos por no prestar atención a las recomendaciones que nos hace.

Para que no sigas padeciendo de este problema y recibas las notificaciones de lo que realmente quieres vez, lo único que tienes que hacer es educar al algoritmo de la plataforma. No es complicado, solo tienes que darle “me gusta” a las cintas o series que más te interesan o darle con el pulgar abajo a algo que no te agradó y la plataforma va conociendo los temas que son de tu interés y, en base a ello, te hará llegar las notificaciones.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: