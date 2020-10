"Evil Genius": el extraño caso de Brian Wells, el "pizzero bomba" que podrás ver en Netflix

El 28 de agosto de 2003, un repartidor de pizzas de 46 años entró en un banco en Erie, Pensilvania, armado con una escopeta modificada como un bastón para pasar desapercibida y le entregó al cajero una nota exigiendo 250.000 dólares en efectivo.

Pero nadie se percató de que un collar bomba estaba atado alrededor de su cuello y según la nota, explotaría si no le daban lo que exigía en ese momento. El sujeto de nombre Brian Wells, salió del banco con una bolsa llena de más de $ 8.000 pero no llegó muy lejos antes de estar rodeado por la policía.

Wells se hizo pasar por víctima. Sentado en el suelo, pidió ayuda mientras describía cómo tres personas lo habían obligado a robar el banco. Según él, sólo había ido a entregar pizzas a unos amigos pero en lugar de eso le ataron un explosivo y le ordenaron que les llevara un cuarto de millón de dólares.

Al escuchar la versión de Wells, los policías tomaron su distancia y decidieron esperar al equipo especial anti bombas. Minutos después la bomba explotó matando a su portador. Las cámaras de los noticieros que habían llegado al lugar en cuanto se desató el alboroto, grabaron cuando explotó la bomba, transmitiendo la muerte de Wells en vivo, desde múltiples ángulos. Lejos de ser el final, fue el inicio de una escalofriante investigación.

Evil Genius: The True Story of America"s Most Diabolical Bank Heist