Esto es lo que debes saber antes de ver "La maldición de Bly Manor", la serie que está aterrorizando a todos

Netflix estrenó en su catálogo del mes una serie que sin duda te pondrá los pelos de punta. Se trata de "La maldición en Bly Manor" (The Haunting Of Bly Manor) y por si te estabas preguntando, sí tiene que ver con The Haunting, otra serie Netflix ideal para la temporada de brujas.

La maldición de Hill House se estrenó en 2018 y dos años después, el creador, escritor y director de la serie, Mike Flanagan trae la historia de Bly Manor. Se trata de una versión libre de la novela de terror de 1898 The Turn of the Screw de Henry James y marca el regreso de algunos de los favoritos de los fanáticos y nuevos miembros del elenco en roles diferentes y variables, un poco al estilo de American Horror Story.

Aunque esta segunda serie no seguirá la historia como tal de The Haunting Of Hill House, sí seguirá con los temas cinematográficos favoritos de Flanagan sobre el trauma y el dolor familiar, combinado con apariciones paranormales. La serie, que ha sido aclamada por su escritura inquietante, su interpretación y su cinematografía, lo que hará que te mantengas al filo del asiento. Aquí hay algunas cosas que debes saber antes de hacer un maratón de la serie:

The Turn Of The Screw de Henry James, la novela de 1898 en la que inspira Bly Manor

Como ya dijimos en la introducción, esta nueva serie es una adaptación libre de una reconocida novela de terror. Henry James confesó que quería proporcionar una mirada más profunda a esta novela de terror de 1989. La historia ha sido previamente adaptada para teatro, cine y televisión, sobre todo en 2009 por la BBC. La trama gira en torno a una joven institutriz encargada de cuidar a dos niños huérfanos en una vetusta mansión victoriana. Lo que en principio parece una oportunidad agradable, terminará en una situación de pesadilla. Leer la novela o investigar estas adaptaciones puede prepararte para esta entrega.

Una historia romántica gótica

La historia se centrará más en las conexiones románticas entre personajes. En el extracto de Netflix "detrás de escena" de Bly Manor, Mike Flanagan dijo que consideraba esta temporada más como una "historia gótica romántica", un cambio con respecto a la primera serie que contenía una historia más centrada en la familia. Este enfoque de "historia gótica romántica" explica cómo cada personaje, que en su mayoría son extraños en la casa Bly Manor, se conectará entre sí. Independientemente de lo que tenga reservado esta temporada, el público puede estar seguro de que el creador y los escritores de la serie han planeado algo sin precedentes para los espectadores, al tiempo que mantienen el profundo significado metafórico y simbólico de la presencia del fantasma.

Miembros del elenco que regresan y algunas pistas de Hill House

Los fanáticos reconocerán rostros familiares de Hill House en la nueva temporada, pero no como los personajes que los recuerdan. Victoria Pedretti y Oliver Jackson-Cohen, quienes interpretaron a Nell y Luke Crain la temporada pasada, regresarán en papeles protagónicos. Netflix ha revelado que Pedretti interpretará a Dani, la joven institutriz, y Jackson-Cohen interpretará a Peter, quien es "un residente de Bly Manor, que lo pone muy difícil para todos los que viven ahí". Henry Thomas, quien interpretó a Hugh Crain en Hill House, y Kate Siegal, quien interpretó a Theodora Craine, también regresan. Junto con los favoritos que regresan, Bly Manor también está dando la bienvenida a algunas caras nuevas. Rahul Kohli de Supergirl de CW y T’Nia Miller de Years and Years de HBO se unirán al elenco junto con algunas otras caras que quizás nunca hayas visto antes.

Un significado más profundo

Al igual que la primera serie inquietante, Bly Manor continuará abordando temas de trauma familiar, dolor y dolor pasado. Aunque la serie The Haunting proporciona al público una presencia fantasmal vívida y desgarradora, es la carga emocional que lleva cada personaje lo que más los atormenta. Flanagan ha enfatizado en diversas entrevistas el significado más profundo de la serie The Haunting, ya que es más que solo sobre las visitas de fantasmas y la presencia de actividad paranormal. Afirmó en una entrevista que Bly Manor se centrará en la idea de que el trauma emocional y las "heridas" que las personas tienden a llevar suelen perseguirlas más que los fantasmas reales.

En el Episodio 1 de The Haunting Of Hill House, el personaje de Steven incluso alude a esto afirmando que los fantasmas son un reflejo de lo que la gente más teme. Por lo tanto, Bly Manor también abordará algunos de estos problemas profundizando en las conexiones románticas entre los personajes y la forma en que los secretos del pasado nos persiguen.

