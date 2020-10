El escalofriante significado del hilo rojo que aparece en los créditos de "Ratched"

Netflix sin duda atrapó a los amantes del suspenso psicológico con "Ratched", una serie llena de suspenso psicológico y personajes retorcidos . La historia nos presenta a Mildred Ratched, una enfermera con macabras intenciones que llega al Hospital Estatal de Lucía, en busca del asesino Edmund Tolleson.

La serie está basada en la novela de 1962 de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, además de que también toma como referente la versión cinematográfica del mismo nombre, de 1975.

El productor Ryan Murphy sin duda le inyectó a "Ratched" una buena dosis de terror, al estilo de lo que ya había manejado en la exitosa saga de American Horror Story..

Una de las cosas que distingue a Murphy son los detalles ocultos en los créditos iniciales, los cuales no deben pasar desapercibidos, pues se convierten en parte fundamental de la narrativa. Así que si has estado saltándote la introducción de Ratched, será mejor que regreses y pongas mucha atención.

Si por el contrario, si eres de las que disfruta ver la producción de los créditos iniciales, seguramente notaste un hilo rojo que recorre diferentes escenarios de la historia. ¿Te has preguntado qué significa?

La serie sin duda tiene una estética impresionante, sin mencionar que la música también se convierte en un elemento importante para el terror. El tema Danse Macabre de Leonard Bernstein sin duda hace que desde la introducción se te pongan los pelos de punta. Ahora, presta atención a ese hilo rojo. ¿Quién es la mujer que camina alrededor de este delicioso paisaje onírico y cuál es el significado detrás de ese hilo rojo?

Esta figura sin nombre se parece un poco al personaje de Sarah Paulson en American Horror Story: Asylum y aunque quizá sea un pequeño homenaje, en realidad podría tratarse de la enfermera Mildred Ratched.

La secuencia comienza con una escena de playa, donde la mujer se inclina y recoge un hilo rojo del océano. Está atado a algo por lo que la mujer decide seguir su rastro.

En la cultura china, el rojo es un color que se dice protege del mal aunque aquí, podría estar haciendo referencia al mismo mal (después de todo, Mildred no es un alma bondadosa). Por otro lado, en la mitología griega se supone que la cuerda evoca los destinos, como en la historia de las tres hermanas llamadas Clotho, Lachesis y Atropos.

Éstas controlan el destino de cada persona, desde el nacimiento hasta la muerte. Clotho hace girar el hilo de la vida que determina cuándo naces, Lachesis mide cada hilo para decidir cuánto durará tu vida y, finalmente, Atropos corta el hilo, eligiendo cuándo terminará cada vida. ¿Recuerdas a las tres brujas de Hércules? Pues están inspiradas en ellas.

Desde ese punto, es probable que el "hilo de vida" de Ratched comience en el océano, la fuente de toda la vida en este planeta. La cuerda se convierte en una atadura a la que la mujer se aferra a la cordura.

El cambio entre los escenarios que recorre Mildred, podrían ser reflejo de los horrores que enfrenta en el hospital psiquiátrico, entre sangre, oscuridad, ahogamientos, cuchillos y métodos de tortura. Conforme va avanzando, el hilo se enreda y la lleva a otras personas y todo se desequilibra, simbolizando los obstáculos de la vida y cómo otros pueden complicar las cosas.

Otro significado que adquiere el hilo rojo, conforme avanza la historia es que Mildred debe cortar el hilo que la une a su hermano. Podría decirse que el episodio 6, "No Strings Attached", habla directamente de este hilo, cuando Mildred asiste con Gwendolyn a un show de marionetas en el que conocemos a fondo la cruel vida que tuvo con su hermano.

Cuando Mildred corta el hilo rojo, se puede decir que es una liberación del trauma infantil y termina la secuencia con una pequeña y cortante sonrisa.

Quizá el destino de Ratched está sellado y no hay vuelta atrás. Ella está destinada a convertirse en un "ángel de misericordia", como la llaman aquellos pacientes que le pidieron que los asesinara para que "dejaran de sufrir".

