Quien es quien en "Ratched", la escalofriante serie de Netflix de la que todos están hablando

Ryan Murphy regresó triunfal a Netflix con sus retorcidas historias de suspenso psicológico. Desde que se incluyó en el catálogo,"Ratched" pasó a ser una de las series más populares.

Ratched surge de la novela de 1962 de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest y fue en 1975 cuando Louise Fletcher estuvo encargada de darle vida. Su icónica actuación la hizo acreedora del Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1976.

La serie narra narra la vida de Mildred Ratched cuando une como enfermera al asilo psiquiátrico Lucía, en una misión para perseguir al asesino en serie Edmund Tolleson.

TAMBIÉN LEE: La escalofriante historia detrás de Mildred Ratched, la enfermera malvada de "Ratched"

¿Ahora, quién es quién en la serie?

La mayoría de los actores de la serie ya han trabajado en Ryan Murphy desde antes, porque no hay nada que le guste más que recurrir a su grupo de talentos para poblar sus nuevos proyectos. Aquí te presentamos al elenco. ¡Cuidado! Puede contener spoilers.

Sarah Paulson es Mildred Ratched

Una malvada enfermera que se une al personal de un hospital psiquiátrico en California. Es una mujer imponente y sobrenaturalmente aterradora. Dirige la sala con mano de hierro y está obsesionada con las lobotomías como una forma de mantener bajo control a los pacientes perturbadores. Mildred creció huérfana sin nadie más que su hermano adoptivo Edmund Tolleson. Después de que fueron separados cuando eran niños, ella hizo que la misión de su vida fuera encontrarlo a como de lugar, incluso si eso significa asesinar. La actriz, Sarah Paulson, ha estado en varias temporadas de American Horror Story e interpretó a Marcia Clark en El pueblo contra O. J. Simpson: Amer

TAMBIÉN LEE: Así se veía la enfermera Mildred Ratched en la versión de 1975 de "Ratched"

Finn Wittrock es Edmund Tolleson

Edmund Tolleson es el hermano adoptivo de Mildred y un asesino en serie. Conocido públicamente como el "Asesino del Clero", fue condenado por el asesinato de cuatro sacerdotes, uno de los cuales era su padre, a quien hizo responsable de la muerte de su madre. Edmund pasó su adolescencia entrando y saliendo de orfanatos, donde conoció a Mildred. Ambos fueron objeto de abusos, lo que los llevó a desarrollar esa personalidad tan fría y sin escrúpulos. Edmund se encargó de sacarle los ojos a quienes abusaron de él y su hermana lo que lo convirtió en un individuo mentalmente inestable. Finn Wittrock también ha estado en casi todas las temporadas de American Horror Story, e interpretó a Jeffrey Trail en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. También tuvo un papel The Normal Heart, que trataba sobre un activista gay.

Jon Jon Briones es Dr. Richard Hanover

Hanover es el médico jefe del hospital psiquiátrico Lucía. Es un gran apasionado de su profesión y un fiel creyente de la lobotomía como cura para sus pacientes. Aunque parece ser de buen corazón e ingenuo por momentos, también rompe las reglas como Ratched para conseguir sus objetivos. El actor apareció también en American Horror Story, en la temporada Apocalypse y en Versace American Crime Story como el padre de Andrew Cunanan.

Judy Davis es la enfermera Betsy Bucket

La directora de enfermería en el psiquiátrico de Lucía. No le gusta que la enfermera Ratched esté en el lugar. Bucket sospechó instantáneamente de Mildred Ratched a su llegada al hospital, lo que resultó en un ambiente de trabajo hostil. Y aunque sus sospechas sobre ella resultarían justificadas, más tarde se convertiría en una aliada y la ayudaría en sus retorcidos asuntos. La actriz dio vida a la periodista Hedda Hopper en Feud. Hedda traficaba con chismes de Hollywood, siendo má o menos lo opuesto a Nurse Bucket.

Cynthia Nixon es Gwendolyn Briggs

Es la directora de campaña y secretaria de prensa del gobernador George Wilburn. Desarrolla sentimientos por Mildred Ratched. Ésta es la primera vez que Nixon aparece en el universo de Ryan Murphy.

TAMBIÉN LEE: Podcasts que debes de escuchar ahora mismo si eres amante del terror y el misterio

Charlie Carver es Huck Finnigan

Huck Finnigan era un veterano de guerra y un ordenanza en el Lucia State Hospital hasta que la enfermera Bucket lo ascendió a jefe de enfermería. Se preocupa por el hospital y sus pacientes y es una de las pocas personas a las que también les gusta Ratched. Aunque duró poco ya que muere a manos de Charlotte Wells. Este fue su primer proyecto, pero también estará en The Boys in the Band, que tuvo a Murphy como productor.

Te recomendamos en video