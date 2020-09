Así se veía la enfermera Mildred Ratched en la versión original de "Ratched"

Dirigida por Ryan Murphy (American Horror Story) y protagonizada por Sarah Paulson, "Ratched" se ha convertido en la nueva y espeluznante serie de Netflix.

Paulson, quien da vida a Mildred Ratched, ha causado pesadillas a los amantes del suspenso ya que se trata de un personaje bastante retorcido.

La historia gira en torno a una enfermera que consigue trabajo en el hospital psiquiátrico estatal de Lucía. A partir de ahí, nos volvemos testigos de una serie de sucesos retorcidos debido a su personalidad desalmada y vengativa.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que el personaje aparece en pantalla ya que antes de la serie, existieron otras versiones, siendo la película de 1962 la más escalofriante.

Ratched nació de la novela de 1962 de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest y fue en 1975 cuando Louise Fletcher estuvo encargada de darle vida. Su icónica actuación la hizo acreedora del Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1976.

Louise Fletcher en "One Flew Over The Cuckoo"s Nest", de Milos Forman, 1975

La historia tuvo una adaptación en Broadway en 1963 y más recientemente, el personaje tuvo una aparición en la serie Once Upon a Time. En la versión de Netflix, Murphy quería quería retratar el poder y la influencia de las mujeres en una sociedad en la que no siempre se les brindan tales oportunidades pero según los críticos, Paulson hizo un gran trabajo pero no tiene el nivel de maldad tan alto como el personaje de Fletcher.

Fletcher le dijo a Vanity Fair en 2018 que hizo su propia historia con el personaje, asegurando que creía que Ratched era una virgen de 40 años que estaba "muy excitada" por Randle P. McMurphy, un delincuente inmoral y egocéntrico que finge locura para evitar cumplir una pena de prisión en una granja de trabajo.

En su reseña de la película para Hollywood Reporter, Arthur Knight escribió en el momento de su estreno que Fletcher le daba "una dimensión humana a esta criatura inhumana que hace que la caracterización sea terriblemente real y verdadera".

