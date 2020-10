La princesa Leonor en tacones y falda midi muestra su transformación y luce como una reina

View this post on Instagram

👩🏼💙👵🏼 •|16/10/20|• Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han presidido la entrega de la cuatrigésima edición de los Premios Princesa de Asturias. Debido a la situación sanitaria actual, la ceremonia se ha reducido y esta vez se ha celebrado en el Hotel de la Reconquista. Solo han asistido 47 invitados, frente a los 1.400 de otros años, y no todos los premiados se han desplazado hasta Oviedo para recibir el galardón. Tanto la Princesa de Asturias como el Rey han dado un discurso durante la ceremonia. Entre los premiados de este año destacan los sanitarios españoles, premio Princesa de Asturias de la Concordia, por su esfuerzo y su lucha incansable contra la Covid-19. ➡ Para saber más sobre los premiados visita @fundacionprincesadeasturias . King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofía have presided over the 40th edition of the Princess of Asturias Awards. Because of the current pandemic situation, the ceremony has taken place at La Reconquista Hotel and only 47 guests have attended, versus de 1.400 that attended last year. Not all the laureates have travelled to Oviedo to receive their award. Both the Princess and the King have addressed speeches during the ceremony. Among this year's laureates, it is worth mentioning the Spanish health workers who have been awarded the Princess of Asturias Award for Concord for their relentless fight against Covid-19. ➡ Visit @FundacionPrincesadeAsturias to learn more about this year's laureates . . . 📷Carlos Álvarez . . . #KingFelipeofSpain #KingFelipe #QueenLetiziaofSpain #QueenLetizia #ReydeEspaña #ReyFelipe #FelipeVI #ReinaLetizia #LetiziaOrtiz #ReinadeEspaña #FelipedeBorbon #PrincessLeonor #PrincesadeAsturias #PrincesaLeonor #InfantaSofia #sofiadeborbon #Realeza #Monarchy #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyalFamily #España #wearamask #PremiosPrincesadeAsturias #FPA