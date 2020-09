El sencillo y elegante peinado con el que la princesa Leonor volvió al colegio

View this post on Instagram

🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 แห่งสเปน เสด็จพระราชดำเนินทรงนำเจ้าฟ้าหญิงเลโอนอร์ เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส มกุฎราชกุมารีแห่งสเปน กลับเข้าศึกษาในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ณ โรงเรียนซานต้า มาเรีย เด โลส โรซาเลส กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน —- His Majesty King Felipe VI of Spain accompanied Her Royal Highness Princess Leonor, Princess of Asturias back to school at the College Santa Maria de los Rosales in Madrid, Kingdom of Spain. —- Su Majestad el Rey Felipe VI de España acompañó Su Alteza Real la Princesa Leonor, la Princesa de Asturias que vuelve al colegio Santa María de los Rosales en Madrid, Reino de España. —- Photos: Gtres #kingfelipe #reyfelipe #felipevi #princessleonor #princesaleonor #princessasturias #princesadeasturias #borbón #casareal #casarealespañola #spanishroyals #spanishroyalfamily #spain #españa 🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦