Películas de Netflix románticas y sensuales para ver en pareja

Si ya quieres comenzar a planear tu cita ideal pero no quieres gastar de más, puedes disfrutar de una noche de Netflix and chill a lado de tu otra mitad, y qué manera mejor que viendo algunas de las películas más sexys del catálogo de esta plataforma para inspirarte a pasar el mejor día. Encuentra nuevas formas de celebrar una ocasión especial sin gastar demasiado o exponerte al contacto con otras personas. Por ejemplo puedes evitar el bullicio de la ciudad quedándote en casa y disfrutando de un maratón de películas de Netflix románticas junto a tu persona favorita. Incluso si no tienes pareja, puedes verlas tú sola para entretenerte y pasar un buen rato, a continuación te presentamos los mejores títulos para la tarde de películas perfecta.

Películas de Netflix románticas perfectas para una cita

Media Noche en París

Esta cinta del director Woody Allen, retrata la historia de Gil e Inez, una pareja americana que viaja a París durante sus vacaciones, sin embargo Gil viaja inexplicablemente por las noches a los años 20 y conoce a artistas como Heminway y Picasso, también termina encontrando al que cree puede ser el amor de su vida.

Love Steaks

Esta historia de Jacob Lass relata la historia de dos jóvenes rebeldes y apasionados que se encuentran en un hotel de lujo retrata la lujuria desmedida del amor juvenil. Es una cinta llena de escenas sensuales que puedes disfrutar junto a tu pareja, pero no es apta para toda la familia.

Her

Esta película muestra la historia de un hombre que tras una ruptura amorosa que marcó su vida, se enamora de Samatha, un software parecido a Siri. En este mundo, no es el único que encuentra una conexión con su dispositivo móvil. Aunque contiene tintes surrealistas, retrata las relaciones actuales y la búsqueda del amor de manera honesta.

Definitely maybe

Todo comienza cuando una chica pregunta a su padre cómo fue que conoció a su madre, pues tiene curiosidad sobre cómo era su relación a pesar de que ahora están separados. Él decide contarle la historia de los dos grandes amores de su vida para que ella adivina cuál de las dos es su madre.

Yo antes de ti

Lou acepta un trabajo como cuidadora de un chico con parálisis debido a un trágico accidente. Al principio no logra congeniar con Will por más que lo intenta, pero con el paso del tiempo ambos se darán cuenta que tienen más cosas en común de lo que creen.

