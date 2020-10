Los secretos oscuros de Menudo que la serie no mostró

Amazon Prime Video trajo la nostalgia ochentera de vuelta con el estreno de Súbete a mi moto, la serie que cuenta la historia del grupo Menudo. Mientras que algunos han aplaudido la producción y la forma en la que mostró el ascenso a la fama de la agrupación musical originaria de Puerto Rico, otros -incluyendo ex miembros de ésta- ha expresado que está demasiado romantizada y que no muestra toda la verdad.

La serie narra cómo fue que se formó la banda, además de mostrar los cambios que hubo a lo largo de los años, su incursión en el mercado internacional y la decenas de proyectos con los quede convirtieron en uno de los productos más rentables de la época.

Todo está contado desde la perspectiva de Edgardo Díaz, creador, productor y mánager de Menudo. Se recurrió a entrevistas otorgadas por él mismo a lo largo de los años para el guión.

La agrupación se formó en 1977 y en un inicio incluyó a los hermanos Ricky, Carlos y Óscar Meléndez así como a Fernando y "Nefty" Sallaberry. Los Menudo recorrieron todo Puerto Rico, presentándose en centros comerciales, fiestas patronales y otros eventos en los que poco a poco fueron ganando un séquito de fans que enloquecían por sus pegajosas melodías y pasos de baile.

Las reglas del juego

La idea de Díaz era formar un quinteto juvenil cuyos miembros irían cambiando a medida que crecieran para que siempre estuviera integrado por adolescentes. Esto significaba una serie de reglas que los miembros debían acatar como el salir del grupo al cumplir los 15 años o en cuanto presentaran cambios de voz o vello facial.

Siguiendo estas reglas, Nefty fue el primer miembro en salir del grupo y lo sustituyó René Farrait, a quien en la serie ponen como "el rebelde" y "precoz" del grupo.

Sucesivamente Carlos, Fernando y Óscar fueron despedidos y reemplazados por Johnny, Xavier y Miguel. Ricky fue el único de los originales que se mantuvo dentro del quinteto por espacio de siete años.

Explotación infantil

Entre los aspectos sombríos del grupo estaban largas jornadas laborales así como la presión por no desarrollar caracteres sexuales secundarios ya que a la par, eran acusados de ser "demasiado provocativos" y "despertar pasiones" en la audiencia infantil. Por si fuera poco, en la serie se muestra cómo los chicos no contaban con la seguridad suficientes pues en varias ocasiones, las fans causaban estragos que los ponían en peligro. La sed de Díaz por hacer negocios a nivel internacional llevó a los Menudo a cantar en italiano, brasileño, inglés y hasta tagalo.

Una de las frases recurrentes de Edgardo Díaz, según la serie era que el proyecto no era "una democracia," sino "una dictadura democrática", haciendo referencia a que, aunque podían opinar, nadie más que él tenía injerencia en las decisiones del grupo.

Entre los tantos rumores, han surgido abusos sexuales a menores de edad, explotación infantil y consumo de drogas. El caso más trascendental fue el del exintegrante Roy Roselló, quien estuvo en los años dorados de la banda 1983 a 1986.

Acusaciones por parte de los Menudo

En 2015, Angelo García, miembro de Menudo entre 1988 y 1990 habló para Suelta la Sopa sobre las brutales jornadas de trabajo que vivió con tan solo 11 años.

"Las agendas no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma, la voz ronca. Porque no dormíamos lo suficiente, la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer. Una vez llegábamos tarde y uno de los organizadores tomo por el pelo a uno de los chicos y lo llevó al ascensor", contó en la entrevista.

También habló de la vez que se sintió mal del estómago antes de un show y al reclamarle a Díaz, este le dijo "lo que pasa es que tu no quieres trabajar. "Empecé a vomitar sangre. Me llevaron inconsciente al hospital. Tenía peritonitis", contó.Posterio a eso, su madre optó por sacarlo de la agrupación.

Recientemente René Farrait expresó su gran descontento por la forma en la que se trató la serie. "¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe. ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción…Tick tock”, dijo. Farrait escribió en sus redes sociales que muy pronto se daría a conocer la verdad, refiriéndose a Díaz como un "cínico".

Otro ex miembro de Menudo, Ray Reyes, quien estuvo de 1983 y hasta 1985, expresó en entrevista difundida por Agencia Reforma que "no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad” (…) “Que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido”.

Drogas y abuso sexual

Ex miembros de la agrupación llegaron a hablar de supuestos casos de abuso sexual por una persona relaciona con la administración del grupo. También se habló de consumo de drogas, trastornos mentales y suicidio.

Roy Roselló comentó para un programa brasileño Domingo Espectácular:

"Edgardo Díaz, ex mánager de la banda, abusó sexualmente de él. También otros miembros vivieron situaciones similares cuando eran niños y estaban bajo su tutela", indicó El comercio de Perú.

En 1990, Sergio y Rubén fueron requisados por las autoridades de Estados Unidos al poseer sustancias ilícitas en sus equipajes. Edgardo Díaz se desentendió del asunto y solucionó el conflicto sustituyendo a los involucrados.

