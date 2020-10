'El dilema de las redes', el documental de Netflix con el que querrás cerrar todas tus cuentas

Te levantas y lo primero que haces es revisar tu teléfono y ver tus notificaciones en Instagram, Twitter o Facebook. Miras los que las personas de tu interés publican y tú también posteas algo. Parece algo inocente, pero ¿lo es? Después de ver la serie El dilema de las redes de Netflix querrás cerrar todas tus cuentas y te decimos por qué.

Esta producción es una creación del cineasta estadounidense Jeff Orlowski, quien hace tres años sembró consciencia obre el cambio climá y sus tristes con secuencias en el blanqueo de los colares con su documental “En busca del coral”.

El dilema de las redes de Netflix busca también hacer un llamado de atención a la sociedad. Esta vez sobre el peligro de estar siempre conectados.

Las redes sociales nos atrapan, pero ¿es inocente o somos un peligroso producto? - Agencias

¿De qué trata el Dilema de las redes de Netflix?

Como te explicamos al principio, después de ver El dilema de las redes, la serie de Netflix, han sido muchos de los que han manifestado su deseo de cerrar sus cuentas virtuales. Otros se han concientizado sobre las cosas que comparten en su mundo virtual.

Aunque no nos demos cuenta vivimos en dos mundos: la realidad física y una vida paralela en las redes sociales. En este último creemos que nosotros vigilamos lo que ocurre en el mundo, pero la verdad es que somos nosotros los más vigilados.

El documental nos muestra los daños que las redes le han ocasionado a la humanidad. - Agencias

En El dilema de las redes se nos muestran las estrategias de Instagram, Google, Facebook, Twitter y Pinterest para mantenernos atrapados. Aunque no niega los buenos aspectos de la nueva tecnología, muestra cómo las redes sociales han mejorados sus programas y algoritmos para mantenernos conectados a las pantallas.

La plataforma de Netflix señala a esta producción como un “híbrido entre documental y drama". En ella se ahonda el negocio del as redes, así como el poder y la adicción que nos generan. Nos muestra las consecuencias que esta situación puede tener en nuestras vidas. Y el daño que han causado en la humanidad.

¿Por qué ha enfurecido a Facebook?

El dilema de las redes de Netflix se han convertido todo un éxito y no ha pasado desapercibido por Facebook. La empresa señala al documental de sensacionalista. A la red de Mark Zuckerberg le enfureció el modo cómo el documental expone las prácticas de manipulación y control de datos de sus usuarios.

Ante la situación, Facebook publicó un artículo que tituló "En qué se equivoca 'El dilema de las redes sociales"". Allí aborda siete puntos que considera erróneos de la producción.

Facebook no ha sido indiferente a las revelaciones de El dilema de las redes - Agencias

Entre los aspectos que Facebook señaló figuran el problema de la adicción, su popular algoritmo y la forma como obtiene dinero con la información de sus usuarios.

La empresa de Zuckerberg expuso que El dilema de las redes de Netflix no aborda testimonios de sus actuales empleados o de especialistas con una visión distinta a la narrativa propuesta por el film. Por solo citar un ejemplo, la producción presenta a Justin Rosenstein, cocreador del botón de “Me Gusta”, así como otros expertos, pero no busca especialistas que contrarresten estos testimonios.

Las negaciones de la empresa

No cabe duda de que El dilema de las redes y su gran éxito no ha sido indiferente para Facebook. A la empresa sencillamente no le gusta que se expongan sus defectos y ha llegado a un nivel de negación como nunca antes.

“Nuestros equipos de productos de News Feed no están incentivados para crear funciones que aumenten el tiempo dedicado a nuestros productos", señala Facebook, agregando algunos cambios que hizo al feed de noticias para reducir el uso de la red social.

Con respecto a su algoritmo y la forma como monetizan con la información de los usuarios, la red asegura Facebook que estos no son el producto y que tampoco venden nuestros datos a nadie. "los usuarios no somos el producto" y que no venden nuestros datos a nadie.

Facebook afirma proteger la privacidad de sus usuarios, aunque la realidad expuesta en El dilema de las redes dista mucho de eso. Y tú ¿qué opinas?

Vivimos dos mundos: el real y el virtual. - Agencias

