¿La maldicion de Bly Manor es real? Y otras respuestas sobre el nuevo éxito de Netflix

Uno de los estrenos más esperados de Netflix, La maldición de Bly Manor, ya vio la luz este pasado viernes 9 de octubre fascinando a los amantes del terror con su historia entretejida entre los sustos y el drama.

Repite la fórmula del éxito que cosechó su predecesora, La maldición de Hill House, que bajo la dirección de Mike Flanagan fue tanta su receptividad que el gigante de streaming optó por continuar con la misma línea de producción.

Sin embargo, hay varias preguntas en torno a esta nueva saga de horror, que parece que tendrá continuidad, al mejor estilo de las películas de El Conjuro y las de Insidious, de James Wan.

La maldición de Bly Manor. - Instagram @haunted.lemon

¿Es una secuela de la primera entrega?

La respuesta más sencilla es no. Una secuela se caracteriza por desarollarse en un mismo 'universo', pero en un tiempo posterior, algo que en esta ocasión no ocurre porque es una trama diferenten.

En la primera versión, el público se adentró en los conflictos familiares de los Crain, quienes crecieron en una de las casas embrujadas más famosas del país.

Eso trajo consigo divisiones, traumas, conflictos que no sanaron y que en la actualidad donde se desarrolla la serie explotaron después de que ocurre una tragedia, teniendo que hacerle frente a ellos.

En esta ocasión, La maldición de Bly Manor gira en torno a una niñera que se hace cargo de dos niños huérfanos que viven en la casa de campo de un tío y de a poco, van ocurriendo sucesos extraños y terroríficos en el lugar.

Una nueva apuesta de terror que sacude Netflix. - Instagram @indiewire

¿Por qué Netflix repitió parte del elenco?

Netflix apostó por la misma cabeza creativa y parte del elenco para asegurar otro éxito internacional.

De acuerdo con MDZ, a los productores le gustó el trabajo que hicieron actores como Victoria Pedretti, Vera en la serie, y los niños que encarnan a Flora y Miles (Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth).

Aunque puede resultar confuso para los espectadores que siguieron la versión anterior, no guardan relación y solo es darle continuidad a algunos de ellos, como han hecho otras series como American Horror Story.

El elenco principal de la serie. - Instagram @il_nerdastro

¿La Maldición de Bly Manor es una historia real?

Conforme con IGN Latam, la serie está basada en la novela Otra vuelta de Tuerca de Henry James publicada en 1898. La apuesta televisiva se diferencia en que está planteada en la década de los ochenta, mientras el libro se ambientó en la era victoriana.

De igual manera, Bly Manor es totalmente ficticio. En el texto las acciones se desarrollan en Essex, mientras que en el drama aseguran que está en las afueras de Londres.

De hecho, la primera temporada también fue antológica. Se basó en en la novela homónima de 1959 de Shirley Jackson.

La maldición de Bly Manor. - Instagram @meawwofficial

¿Cuánta receptividad ha tenido desde su estreno?

Después de dos años de espera para volver a tener una propuesta de terror de este calibre en Netflix, el público ha respondido colocando a La maldición de Bly Manor entre las tendencias dentro de la plataforma.

No obstante a lo que los críticos refiere, hay opiniones divididas. Unos apuntan a que no está a la altura de las expectativas, en especial porque es difícil no compararla con su 'hermana', Hill House.

La maldición de Bly Manor parece ser la nueva apuesta de Netflix para superar éxitos como American Horror Story. - Instagram @giantsimp

Para otros, puede ser placentero si se está consciente que el horror no es el eje central de la historia, sino más bien, un drama mezclado con un romance gótico con tintes de terror.

Por otro lado, en los portales especializados como Rotten Tomatoes obtuvo 87%, Film Affinity 6,7 de 10 y Cine Premiere, 4 sobre 5, cuando apenas han transcurridos pocos días de su estreno, una tendencia que puede modificar a medida que llegue a más audiencia.

Más de este tema:

Películas disponibles en Netflix que nos enseñan los peligros de permanecer en una relación tóxica

'Hacia el lago': la nueva serie sobre un peligroso virus que está acaparando la atención de todos en Netflix

'Ahí te encargo' y otras películas mexicanas que han sido un éxito en Netflix

Te recomendamos en video: