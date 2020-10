Programas de competencia en Netflix para escapar de la rutina

Si estás aburrida y sientes que necesitas ver algo que te saque de la rutina, entonces tienes de ver estos programas de competencia en Netflix. No importa si eres una amante de la comida, una fan de la belleza o simplemente buscas algo diferente para pasar el rato. Estamos seguras que estas competencias te harán reír, llorar y olvidarte de tus problemas para concentrarte en los aspectos positivos de la vida por unas horas.

Programas de competencia en Netflix que te pondrán de buen humor

Nailed it!

Si amas la cocina pero aún te encuentras en la fase amateur, entonces no puedes perderte esta serie. El concurso reúne a personas ordinarias que harán todo lo posible para imitar increíbles postres, creados por un experto en repostería. Cabe mencionar que los resultados pueden llegar a ser desastrosos, pero siempre divertidos.

Glow up

Las amantes del maquillaje y la belleza no se pueden perder Glow Up. Esta competencia reúne a varios artistas de diversos contextos para crear impresionantes looks de maquillaje. Cada semana se enfrentan a retos completamente distintos, desde maquillaje de pasarelas hasta efectos especiales. El ganador tendrá que demostrar que es capaz de dominar todas las técnicas para llevarse el gran premio y ser reconocido como uno de los mejores maquillistas.

Todo el mundo a la mesa

Esta competencia culinaria es una de las más reñidas, ya que reúne a talentosos chefs de todo el mundo para interpretar platillos de México, España, Inglaterra, Brasil, Japón, Estados Unidos, India e Italia. Cada uno es juzgado por un experto y dos celebridades, el ganador puede sentarse en la misma mesa que reconocidos chefs internacionales.

Ru Paul's Drag Race

Este programa ha logrado colocarse como uno de los más populares del mundo, ya que está lleno de comedia, drama y glamour. En esta competencia, varios concursantes pelean por demostrar que son la mejor drag queen. Las prubas a superar incluyen competencias en números musicales, creación de vestuario, creación de canciones, rutinas de stand up y transformación de invitados especiales, todo mientras se transforman en extraordinarias mujeres.

The Big Flower Fight

Para las amantes de las flores, llegó The Big Flower Fight. Esta competencia reúne a diversos artistas de todo el mundo para crear esculturas impresionantes con sólo flores. Cada semana, los equipos conformados por dos personas tendrán que recrear gigantes esculturas con una temática diferente, demostrando su habilidad para combinar colores, diseñar formas y su conocimiento en jardinería. Además de ser divertida y ligera, está llena de momentos emocionales que revelan la historia de cada uno de los participantes presentes.

