La nueva película de Thor celebra la fuerza de las mujeres que luchan contra el cáncer

Natalie Portman confirma que Jane Foster tendrá cáncer en "Thor : Love and Thunder". De está forma adaptaron a la perfección este arco argumental de los cómics dónde a raíz de esta enfermedad Jane termina siendo digna del poder del martillo y así curar su enfermedad al convertirse en la nueva Thor. ¿Expectativas para la cuarta entrega del dios del trueno?🌩️. #natalieportman #thor #thorloveandthunder #ucm #marvel #cine