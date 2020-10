La relación de Rebel Wilson demuestra que el verdadero amor es el que te acepta como eres

Rebel Willson está pasando por un año increíble, ya que después de dedicarse durante todo el 2020 a cuidar su salud y realizar cambios para llevar una vida más saludable, ha revelado que también encontró nuevamente el amor. Su nuevo novio, es Jacob Busch, un empresario de 29 años que se ha mostrado muy enamorado de la actriz.

La historia de amor de Rebel Wilson y Jabob Busch

A pesar de que muchas personas se apresuraron a señalar que su relación era una de las 'recompensas' de su arduo trabajo para bajar de peso, esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que de acuerdo con Us Magazine, ambos se conocieron el año pasado, cuando Rebel aún no realizaba su cambio de hábitos. De acuerdo con fuentes cercanas él estuvo interesado en Rebel desde la primera vez que se conocieron, razón por la cual se mantuvieron en contacto durante la cuarentena y recientemente hicieron oficial su romance a través de redes sociales.

A principios de año, la intérprete anunció que a pesar de sentirse cómoda con su apariencia, deseaba cambiar sus hábitos para adoptar un estilo de vida más saludable. Por lo tanto, una de sus metas del 2020 sería bajar de peso. La actriz declaró que este era su año de la salud y que su meta era llegar a pesar 75 kilos para ser más sana y gozar de mejor condición física. Aunque sabía que no sería nada fácil, aseguró que estaba dispuesta a trabajar duro para conseguirlo.

Con esto en mente, la famosa contrató a un famoso entrenador físico, quien le ha estado ayudando a mantener una vida saludable que puede adaptarse a su ocupada agenda de trabajo. En marzo del 2019, Rebel anunció que había bajado 18 kilos siguiendo un régimen nutricional y de ejercicio.

Rebel Wilson usando un vestido negro con escote tras su pérdida de peso. - Instagram

La famosa, además anunció que se encontraba grabando todo el proceso para posteriormente mostrarlo en un documental. Con esto, ella espera inspirar a más personas que al igual que ella se esfuerzan por cambiar sus hábitos y mejorar su salud. Rebel Wilson es conocida por ser una las actrices de comedia más famosas, con títulos como Jojo Rabbit y How to be single en larga lista de éxitos

Rebel Wilson en traje de baño durante la cuarentena en Australia - Instagram

Por su parte, Jacob Busch es hijo de Peter W.Busch, dueño de la cervecera Anheuser-Busch. Jacob, cuenta con su propia fábrica de cerveza llamada Son's Beer. Gracias a esto y otros negocios, el joven cuenta con una fortuna de 100 millones de dólares. Esta suma, no es nada a comparación con la fortuna familiar de los Busch, que se calcula que está al rededor de los 13.4 billones de dólares.

Rebel Wilson y su nuevo novio confirman su relación en redes sociales. - Instagram

Jacob fue el primero en revelar su romance a través de su cuenta de Instagram, con varias fotografías en las que demuestra su cariño por Rebel. Por su parte, la actriz publicó su primera foto en pareja hace tan solo dos días, acompañada del mensaje:

"Cuándo será el día en que Instagram permita las capciones con audio. Por qué ustedes no pueden escuchar lo feliz que estoy leyendo este texto."

Rebel Wilson presume a su nuevo novio en redes sociales. - Pinterest

