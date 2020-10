La segunda temporada de Ratched podría estar conectada con 'Atrapado sin salida'

'Ratched', es la nueva serie de Netflix que ha cautivado a los amantes del suspenso y el terror. La historia de la enfermera Mildred Ratched, relata el origen de uno de los personajes principales de la película 'Atrapado sin salida', la cual se estrenó en 1975 y ganó un premio Oscar por su excelente adaptación de la novela de Ken Kesey. Por lo que los fans se preguntan si llegará a cruzarse con ella.

Debido a que la serie es una precuela de la cinta, muchos se preguntan si en próximas temporadas llegará a conectarse con el thriller. Aunque Sarah Paulson, la protagonista de la historia ha confirmado que esto es posible, se sabe que no ocurrirá en la segunda temporada, ya que por ahora la historia se desarrolla años atrás.

De acuerdo con Sarah, el objetivo del creador de la serie, Ryan Murphy, es que la historia continúe más allá de la segunda temporada, por lo que es probable que pueda llegar a los años 70 en próximas ediciones, donde se desarrolla la historia de 'Atrapado sin salida'.

Aún así, la actriz no cree que seguiría el mismo hilo conductor que la película, ya que la serie se basa en la vida de Mildred y no en el personaje 'Randle McMurphy' interpretado por Jack Nicholson.

'Atrapado sin salida', está basada en la novela del mismo nombre de Ken Kesey, la cual se desarrolla en un hospital psiquiátrico de Oregón. La historia es narrada por un paciente que finge ser sordo mudo desde hace años. Él relata que Randle McMurphy, es un nuevo paciente que ingresa tras haber estado en una prisión por agresión. Randle finge estar loco para cumplir su condena en la institución, lejos de la cárcel. Sin embargo, pronto se da cuenta que debido a la poca supervisión médica podría apoderarse del lugar.

El ala donde se encuentra, es supervisada por la enfermera Ratched y tres enfermeros más. Con ayuda de su astucia, desafía la autoridad de la enfermera al lograr manipular a los demás internos. Como forma de control, Ratched usa los agresivos tratamientos de la época como castigo cuando los internos rompen las reglas. La batalla de poderes termina de forma fatal tanto para los pacientes como para quienes trabajan en el hospital.

Louise Fletcher en "One Flew Over The Cuckoo"s Nest", de Milos Forman, 1975. Interpretaba originalmente a la enfermera Ratched - Instagram