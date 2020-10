Así luce Anjelica Huston, a 30 años del estreno de "Las Brujas"

El público siempre ha tenido una fascinación por las brujas, ya sea por la adrenalina que provoca el miedo a lo sobrenatural, por las historias durante los tiempos de los juicios de Salem y demás relatos o por las series de comedia que las retratan como mujeres tratando de encajar en el mundo de los mortales como Hechizada o Sabrina la Bruja Adolescente.

Las brujas también han sido un componente integral de las películas de terror y aunque pareciera que se perdieron entre las producciones de zombies y mutantes, siempre han estado presentes en le cultura popular, basta con recordar que están incluso en cintas de superhéroes como Avengers (de hecho, podría decirse que La Bruja Escarlata es la más poderosa de todos).

En 1990, The Witches o Las Brujas se convirtió en una de las películas de terror más populares entre los niños. Extraño, pero cierto. Al parecer, la idea de un grupo de brujas que convierte a los infantes en ratones resultó fascinante para la audiencia noventera.

La película en realidad fue una adaptación del clásico libro de 1973 de Roald Dahl en el que un niño tiene un encuentro con brujas de la vida real. La historia presenta a brujas malvadas que se hacen pasar por mujeres comunes y matan niños malcriados pero un niño y su abuela necesitan encontrar la manera de frustrar sus macabros planes y destruirlos.

La película fue producida por Jim Henson Productions (sí, el creador de Los Muppets) y distribuida por Warner Bros. Pictures. Fue muy bien recibida por la crítica, pero tuvo un desempeño pobre. en taquilla.

Han pasado 30 años desde su estreno pero Las Brujas ha conservado un culto a lo largo de los años. Con el reciente anuncio de la adaptación con Anne Hatthaway y el director al director Robert Zemeckis (Back to the Future y Forrest Gump) la cinta pasará a ser reconocida por las nuevas generaciones. Además, contará con la participación de Guillermo del Toro (La forma del agua) y Alfonso Cuaron (Gravity) para una producción llena de fantasía macabara.

Así que para celebrarlo, es momento de recordar a la gran Angelica Huston.

Anjelica Huston saltó a la fama cuando fue elegida por su propio padre y director John Huston en Prizzi’s Honor (1985) junto a Jack Nicholson. Su impecable actuación le valió un Oscar a la mejor actriz de reparto.

Esto la convirtió en la primera persona en la historia en ser ganadora del Oscar de tercera generación en una familia después de su padre y abuelo, Walter Huston.

Posteriormente consiguió papeles en Enemies, A Love Story (1989) The Grifters (1990) y The Witches (1990). También trabajó con Woody Allen en películas como Crimes and Misdemeanors (1989) y Manhattan Murder Mystery (1983). En 1991 se convirtió en la mismísima Morticia Addams, en la cinta The Addams Family. Otro importante director con el que trabajó fueWes Anderson en The Royal Tenenbaums (2001). En 1994 tuvo una participación al lado del Rey del Pop, Michael Jackson, en el corto Captain EO, realizada exclusivamente para una atracción con tecnología 3D en los parques Disney.

Y como si su talento actoral no fuera suficiente, Huston tambi{en dirigió tres películas: Bastard Out of Carolina, Agnes Browne y Riding the Bus with my Sister.

A lo largo de su extensa carrera en Hollywood, Huston fue nominada a siete Globos de Oro y tres Oscar, ganando uno en cada categoría.

Recientemente, Huston apareció en la serie de Amazon Transparent (2015-2016) y prestó su voz para el personaje de “Maggie” en la película animada Arctic Justice-Thunder Squad (2018). En 2019 hizo el papel de "The Director" en John Wick: Capítulo 3.. La actriz tienen actualmente 69 años y luce fabulosa.

Más de este tema

El secreto detrás de los colores usados en "Ratched" que te pondrá los pelos de punta

7 películas con los finales más inesperados que tienes que ver

El misterio del Hotel Cecil y la escalofriante desaparición de Elisa Lam

Te recomendamos en video