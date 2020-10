El secreto detrás de los colores usados en "Ratched" que no conocías

Los amantes del suspenso tienen una gran excusa para hacer un maratón Netflix gracias a Ryan Murphy. El genio detrás de American Horror Story ha logrado mantenernos a todos al filo del asiento con la nueva serie "Ratched", basada en la novela de 1962, escrita por Kesey: One Flew Over the Cuckoo's Nest. La historia se centra el origen de la malvada enfermera Mildred Ratched, interpretada por Sarah Paulson.

La serie combina a la perfección el estilo de American Horror Story con un poco de Alfred Hitchcock y una estética que nos recuerda a Wes Anderson. Detrás de cada elemento hay un secreto que vale la pena contar y si algo ha llamado la atención ha sido la paleta de colores que le da una estética perfecta.

Lejos de lo que se podría pensar para una producción de terror, "Ratched" no es para nada oscura y sombría. Los colores que utiliza en cada escena son bastante vibrantes, recurriendo a elementos en color amarillo, azul, rojo y verde.

Como muchos proyectos de Murphy, la serie está impregnada de una paleta de colores atrevida y reveladora. Sin embargo, el que sean tan llamativos no significa que quieran transmitir alegría o energía positiva. De hecho, estos colores simbolizan temas como la opresión, la corrupción y la lujuria.

Los diseñadores de vestuario y escenografía nos dieron un festín de color, especialmente de rojos y verdes, dando una sensación acuosa y herbal, como lo es la comunidad de Lucía, en la costa del condado de Monterey, Estados Unidos. Los uniformes, las paredes y los muebles del Hospital Estatal tienen variaciones de un verde azulado quirúrgico.

El coche de la enfermera Ratched es otro elemento importante en la trama, con un tono verde brillante. El esquema de colores calmantes son una fachada para la corrupción que ocurre en la institución mental y aunque la enfermera tiende a vestirse con un verde más fuerte que le da un tono muy autoritario, sus motivos son más oscuros.

"El verde fue el color simbólico predominante que usamos en varios personajes para varios significados", explicó la diseñadora de vestuario Rebecca Guzzi al portal Fashionista.

La violencia, la opresión, la lujuria, la envidia, la 0codicia y la maldad fueron plasmados a través de estos colores en los diferentes vestuarios y escenarios de la historia.

Además, la iluminación también juega un papel importante. Por ejemplo, cuando hay un momento de lujuria, la luz verde a menudo parpadea, en representación del sexo o el poder.

El verde también representa la riqueza y la codicia obscenas. La extravagante mansión de Lenore Osgood (Sharon Stone) está cubierta de plantas tropicales. El exterior de la casa es exuberante y tranquilo sin embargo, está plasmada de una energía vengativa.

Por otro lado, el color rojo simboliza la pérdida de control. Este por supuesto aparece en las escenas de muerte, con salpicaduras de sangre. Siempre que vemos este color apasionado, suele ser una señal de que algo amenazante está por suceder. Desde el inicio de la serie, este color llama la atención pues está presente en los labiales de las enfermeras, incluída Ratched.

Sarah Paulson, quien da vida a Mildred Ratched, ha causado pesadillas a los amantes del suspenso ya que se trata de un personaje bastante retorcido.

La historia tuvo una adaptación en Broadway en 1963 y más recientemente, el personaje tuvo una aparición en la serie Once Upon a Time. En la versión de Netflix, Murphy quería quería retratar el poder y la influencia de las mujeres en una sociedad en la que no siempre se les brindan tales oportunidades pero según los críticos, Paulson hizo un gran trabajo pero no tiene el nivel de maldad tan alto como el personaje de Fletcher.

