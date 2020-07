Demi Lovato nos enseña la importancia de tener una pareja que te ame incondicionalmente

Demi Lovato sin duda posee una de las voces más privilegiadas del espectáculo actual. Comenzó siendo una niña Disney pero ahora es una estrella de fama internacional, reconocida por sus temas que hablan de empoderamiento y amor propio.

Y es que no sólo sigue creciendo en su carrera sino que además, su vida personal dio un giro positivo en estos tiempos tan difíciles. Demi aprendió a aceptarse y a verse como la mujer fuerte y hermosa que es y con ello, llegó el amor.

La cantante no suele exponer su vida amorosa pero recientemente nos sorprendió con el anuncio de su compromiso con el actor y bailarín Max Ehrich.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma…", escribió Demi en una tierna fotografía donde muestra su anillo de compromiso.