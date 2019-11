No tengas miedo de hablar sobre tu depresión

Vivir con una enfermedad mental puede ser una verdadera pesadilla, empezando porque existe mucha ignorancia en torno al tema, provocando que se caiga en malentendidos. Quien padece depresión, sabe que se trata de una lucha que te consume día a día y que pude ser algo muy solitario. Desafortunadamente, el tema de la salud mental es un tabú para muchas personas. pero es momento de cambiar esto.

Las personas suelen juzgar y criticar a quienes presentar algún trastorno como la depresión. Piensan que significa "sentirse triste" o "tener ganas de llorar"; que las palabras de aliento son suficientes y que la persona está exagerando con sus emociones.

Sin embargo, la depresión no es un simple estado de ánimo, es una alteración real producida generalmente por la interacción de factores biológicos que implican cambios hormonales o alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina. Por ello, no es cuestión de "calmarse" o "distraerse" para volver a ser feliz.

Hablar de depresión es complicado pero es necesario. No sólo es una forma de hacer que el resto entiende de qué trata sino que también, es una forma de quitarte un peso de encima.

Cuando hablas abiertamente sobre lo que pasa, te quitas a quienes creen que las frases motivacionales o las palmadas en la espalda son la solución. Sí, quizá te hayan aconsejado hacer yoga y meditación y aunque sí tienen ciertos beneficios en tu salud mental, sería mejor que normalizaran recomendar las terapias con profesionales, ¿no?

Hablar sin miedo sobre tu depresión te hace ver que no estás sola, que hay muchas otras personas que están teniendo una batalla con ese mismo mal o con otros. Lo más importante es que hablar, hace que el resto aprenda a no subestimar ni juzgar el sufrimiento ajeno. Nadie posee la capacidad de ver lo que ocurre al interior de otra persona, así que es un error esperar a que todos reaccionen igual.

Cuando el resto aprende a escuchar, entiende que hay corazones que son más frágiles que otros y mentes más susceptibles que otras. No es debilidad, sólo es nuestra condición mortal la que nos hace actuar y reaccionar de diferentes maneras ante el dolor.

El mundo necesita entender qué significa tener depresión.

Para dejar de ver la depresión como algo extraño o vergonzoso, es importante entenderla.; si padeces ella, puedes hablar sobre ella desde tus experiencias de modo que quienes te rodean, tengan un vistazo más personal y profundo.

No significa que tengas que dar cada detalle, simplemente ser honesta con lo que implica la enfermedad; aceptar que hay días que no quieres saber nada de nadie o que necesitas tiempo para respirar. Hablar de ella también evitará que el resto deje atrás falsas creencias y estigmas y ese es un gran paso para mejorar. No tengas miedo.

