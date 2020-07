Él es Max Erich, el guapo actor que está comprometido con Demi Lovato

Max Ehrich, es el novio de la cantante Demi Lovato. Después de tan solo meses de hacer pública su relación, la pareja sorprendió a sus seguidores con la noticia de su compromiso a través de redes sociales. El guapo actor, cuenta con varios éxitos bajo su nombre. Si aún no lo conoces, a continuación te revelamos algunos datos de su vida y su carrera.

Conoce a Max Ehrich, el prometido de Demi Lovato

Max, es un bailarín, actor y cantante de 28 años de edad originario de los Estados Unidos. Ha aparecido en programas como iCarly, Under the Dome y The young and restless.

Max Ehrich, el guapo actor que está comprometido con Demi Lovato es también un bailarín profesional - Instagram

Desde muy joven comenzó su carrera como bailarín en la academia Dance Attitudes en Nueva Jersey y posteriormente en la Performing Ats School en Nueva York.

Max Ehrich apareció en la película High School Musical como uno de los bailarines principales - Instagram

Un dato que pocos saben sobre Max, es que también apareció en High School Musical 3, aunque no formaba parte del elenco principal, era uno de los bailarines principales de la película.

Max Ehrich fue nominado al Emmy por su papel en the young and the restless - Instagram

Antes de su relación con Demi Lovato, Max mantuvo un romance con la youtuber Sommer Ray, así como con Veronica Louise Dunne y Bella Thorne.

Max Ehrich además de actor y bailar in es cantante y fue parte del soundtrack de la película Walk, Ride Rodeo - Instagram

Max Ehrich y Demi Lovato, comenzaron su relación en marzo y desde entonces decidieron pasar la cuarentena juntos y hacer pública su relación a través de un video en vivo de Instagram.

Max Ehrich y Demi Lovato pasan la cuarentena juntos - Instagram

Debido a la pandemia, su relación evolucionó muy rápido ya que comenzaron a vivir juntos después de semanas de comenzar a salir. En junio, varios medios reportaron que la pareja se encontraba hablando de compromiso.

Demi compartió una foto de su anillo de compromiso en redes sociales - Instagram

Hoy, la pareja anunció finalmente que se habían comprometido y ambos compartieron fotos del momento en redes sociales, junto con largos mensajes expresando su amor.

Demi Lovato se compromete durante la cuarentena - Instagram

