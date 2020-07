Demi Lovato demuestra que tus problemas no te hacen "difícil de amar"

Demi Lovato sin duda posee una de las voces más poderosas del entretenimiento. Comenzó siendo una niña Disney pero ahora es una estrella de fama internacional, multipremiada y reconocida por todos. Sin embargo, el camino no ha sido fácil y Demi ha tenido que enfrentar los obstáculos más difíciles.

Desde temprana edad la actriz comenzó a sufrir con trastornos alimenticios, además de tener episodios intensos de ansiedad y depresión . En pantalla, siempre se veía sonriente y hermosa pero fuera de cámaras, llevaba una vida muy difícil. Su padre, con quien ha tenido una relación lejana es bipolar, esquizofrénico, además de que batalló con problemas de abuso de drogas y alcohol, mientras que su mamá sufría de desórdenes alimenticios.

Demi Lovato - instagram

Durante su adolescencia, Demi sufrió un accidente automovilístico que la obligó a tomar pastillas recetadas para aliviar el dolor. De acuerdo con la propia cantante, ahí fue donde comenzaron sus problemas de adicción. Lovato confesó en el portal Refinery 29 que había momentos en los que "no podía estar una hora sin consumir cocaína".

Este año Demi sorprendió al presentar a Max Ehrich como su nuevo amor. Según los informes, los dos habrían comenzado a salir en marzo y desde entonces han aparecido juntos en los canales de redes sociales. Su unión se confirmó oficialmente cuando los dos hicieron una aparición especial en el video musical Stuck with U de Ariana Grande y Justin Bieber, en el que los dos bailaron juntos y compartieron un beso para la cámara.

La intérprete de Sorry, Not Sorry venció algunas peleas intensas y hoy se ha convertido en un ejemplo de superación, poniendo en alto el estandarte de que todas somos hermosas y todas somos lo suficientemente fuertes para afrontar la adversidad.

La sociedad nos ha hecho creer que tener problemas de ansiedad y depresión es igual a ser "una persona complicada". Nos consideran locas o enfermas, provocando que cuestionemos nuestro propio valor.

Para muchos es complicado comprender nuestra forma de pensar y actuar pero eso no nos hace difíciles de amar y Demi Lovato lo ha demostrado.

Instagram

Todas hemos tenido batallas y hemos luchado lo mejor que podemos. Las cicatrices que tenemos, son prueba de ello y eso es lo que nos hace tan bellas.

Demi tuvo un largo camino para aprender que no hay nada más poderoso que el amor propio y que una vez que aprendes a ver tus imperfecciones como algo bello, eres capaz de todo.

Amarte a ti misma es algo muy importante. No puedes amar a nadie más hasta que comiences a verte como el ser hermoso y único que eres.

Puede tomarnos tiempo aceptar eso pero no hay que dejar de intentarlo. Las recompensas que llegan con ello lo valen. No, tus problemas no te hacen difícil de amar.

Mereces el amor más hermoso de todos, estar con una persona que entienda que tu belleza es única y sobretodo, que te ayude a crecer y a ver que no tienes que tener miedo a ser lastimada; porque la persona correcta, hará todo porque estés bien en lugar de recordarte lo complicada que puede ser la vida.

