El lado oscuro de Rebel Wilson en su camino a la fama y la pérdida de peso

Rebel Wilson se ha convertido en la sensación de la comedia de Hollywood. Su sentido del humor y su versatilidad la han llevado a ser parte de importantes producciones.

La actriz ha demostrado tener un gran talento histriónico, pues además de la actuación, también canta y escribe. Es conocida por sus papeles en las películas Bridesmaids, What to Expect When You're Expecting, A Few Best Men, Pitch Perfect 1 y 2, además de la comedia romántica How to Be Single.

La revista Variety la colocó en la lista de "los 10 mejores comediantes para ver en 2011".

Pero detrás de todos sus logros hay una serie de oscuros secretos. Aquí te decimos algunos.

Su plan B

Cuando estaba comenzando como comediante en Australia, tuvo que ir a la escuela de derecho al mismo tiempo. Nunca estudió actuación pero para ella, eso podría ser una salvación ya que si las cosas no se dan, piensa en fungir como abogada.

La verdad sobre perder peso

En julio de 2011, Wilson se convirtió en portavoz de la compañía de nutrición Jenny Craig en Australia para perder peso. En enero de 2012 reveló haber perdido más de diez kilos desde que se inscribió en el programa. También reveló que los productores de Pitch Perfect no la dejaron perder más peso durante la película, ya que su contrato indicaba que debía mantener el mismo peso. En febrero de 2013, Wilson confirmó que había terminado su acuerdo con Jenny Craig el año anterior.

Rebel Wilson muestra su nueva figura después de bajar 20 kilos - Instagram

Píldoras falsas

Cuando Rebel Wilson estrenó The Hustle, reveló que había sido víctima de una gran estafa. En declaraciones al programa de radio australiano Smallzy's Surgery, la comediante dijo que una vez fue engañada para comprar píldoras de dieta falsas.

'Tuve una experiencia en Beverly Hills cuando alguien intentó venderme una píldora que aparentemente me haría perder peso muy rápido.

A pesar de que ella ha dicho que es muy segura de sí misma cuando se trata de su cuerpo, en aquel momento se sentía vulnerable. Lo peor fue que cuando se dió cuenta de que había dudado de ella y se dejó llevar por algo "mágico", se sintió triste.

Se vio obligada a "estar gorda"

Este año se puso la meta de perder algunos kilos para cuidar tanto su salud física como mental. Explicó que sufrió emocionalmente después de tener sobrepeso para conservar su carrera en Hollywood.

"Tenía un trabajo en el que me pagaban mucho dinero para ser más grande", dijo Rebel.

Aparentemente la actriz tenía que mantener una figura robusta para conseguir papeles y eso terminó por afectar su salud mental. Ahora es cuando decidió poner un alto a eso y lamentó que muchas actrices están presionadas por ello y que conseguir papeles terminan dependiendo de que tengan cierta figura.

Recientemente Wilson acaparó miradas por una increíble transformación, al perder más de 20 kilos.

Rebel Wilson 2020 fotos de instagram - Instagram

