Anne Hathaway nos enseña a seguir nuestro sueños sin importar el qué dirán

Anne Hathaway es una de esas actrices que puede hacer de todo. No importa si es en una película dramática, cómica o musical, ella derrocha talento por doquier. Por supuesto, junto a su habilidad histriónica, está su innegable belleza, con esos enormes ojos negros y esa sonrisa siempre impecable.

Pero sin importar lo que haga, es una de las actrices más odiadas de Hollywood.

Sí, nuestra querida Mia Thermopolis siempre termina siendo blanco de críticas. Que si es fea, que si no sabe actuar, que si no tiene carisma, que no está a la altura; ante las miradas críticas del público "conocedor", Hathaway no es suficiente.

Lejos de aplaudirle cuando subió al escenario para recibir el Oscar por "Mejor Actriz de Reparto", en Los Miserables, muchos la cuestionaron. "¿Cómo es posible que gane por un personaje que sólo salió 15 minutos en escena?", expresaron las redes sociales. La gente odió su sonrisa, su entusiasmo y su "desesperada sed de aprobación". Pero Hathaway realmente lo merecía; se entregó al papel por completo, sin importar que fueran 15 minutos.

El personaje de Fantine requirió de un gran sacrificio para alterar su físico y es que no sólo bajó drásticamente de peso, sino que también se despidió de su hermosa cabellera, además de que utilizó molestos prostéticos para transformar su dentadura. Encima, tuvo que cantar, mientras tenía que convencernos de que era una mujer desahuciada.

Anne lo puede todo y si algo nos ha enseñado es que debemos seguir siempre adelante sin importar lo que digan los demás.

Cuando se dio a conocer que la actriz daría vida a Catwoman en Batman: The Dark Knight Rises, los fanáticos de los cómics estallaron, alegando que "no tenía nada que ver con el personaje". Al final, terminó callando a todos.

Pareciera que lo que molesta de Hathaway es el hecho de que llegó a estar en todas partes. De forma consecutiva la vimos en The Princess Diaries 1 y 2, Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, One Day, Les Miserables, Interestelar, The Intern, Alice in Wonderland, Ocean's 8.; literalmente pasó de hacer una comedia adolescente, a ser parte de un musical, para después aparecer en una historia de mafiosas.

Anne se dio un pequeño descanso para dedicarse a su familia y "calmar el odio", como si las mujeres exitosas tuviesen que esconderse por miedo a la sobreexposición. Al final, la actriz hizo lo que quiso y retomó su carrera en otras plataformas, probando que no importa lo que digan o piensen; nunca hay que dejar de luchar y hacer frente al mundo.

Es decir, desde que inició, ha luchado contra los estereotipos y se ha puesto a la altura de grandes actrices de la industria. Así que mucho de ese odio ha sido una reacción en cadena de las redes sociales, en donde siempre terminan concentrándose en los defectos de todos.

