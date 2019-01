3 teorías sobre lo que pasará en 'El Diario de la Princesa 3'

Han pasado casi 20 años desde que Anne Hathaway nos hizo soñar con convertirnos en herederas al trono en "El Diario de la Princesa". Ahora, la actriz acaba de confirmar que Disney prepara "El Diario de la Princesa 3", abriendo un sin fin de teorías sobre lo que ocurrirá con nuestra querida Amelia Mignonette Thermopólis Renaldi, Reina de Genovia o mejor conocida como "Mía".

Fue durante una entrevista con Andy Cohen en "Watch What Happens Live" cuando afirmó que existe un guión para la tercera película y que Julie Andrews (reina Clarisse Renaldi) y Debra Martin Chase (productora) están más que listas para que suceda. Ésta es sin duda una de las noticias más emocionante de lo que va del año ya que desde que se estrenó la segunda entrega, en 2004, los fans hemos rogado porque nos digan qué pasó después de que Mía rechazó casarse y asumió el trono como reina de Genovia como mujer libre y empoderada que es (porque obviamente no necesita un hombre para gobernar el mundo)

Tanto Andrews como Hathaway estaban dispuestas a hacer una tercera película como homenaje a Garry Marshall, el director de la franquicia, que murió en julio de 2016. "Creo que podríamos hacerlo en honor a él", dijo Andrews en una ocasión para el portal BuzzFeed.

Recordemos que la cinta proviene de la serie de libros homónima, de Meg Cabot y fue ella misma quien en julio de 2017 afirmó que está ansiosa por saber qué pasaría en un tercer guión (porque claro, la saga termina con 'Royal Wedding', de donde se desprende la segunda película).

Así que la verdadera pregunta es: ¿qué podemos esperar de esta nueva película? Aquí te decimos algunas teorías.

1. Un bebé real

Las relaciones madre/hija han sido un elemento básico en las dos últimas películas. Todos sabemos que Mia y su madre, Helen, tienen una gran relación al igual que con su abuela, la reina Clarisse. Así que, no sería extraño que Mía se enfrentara a un desafío tan grande como la maternidad. Por otro lado, a pesar de que Mía rechazó casarse en la segunda película, sabemos que se quedó con Nicholas Devereaux (Chris Pine) y que este se enamoró perdidamente de ella. Además si lo piensas bien, parece que los bebés reales son muy populares y Kate Middleton y Meghan Markle se han convertido en el foco de atención con sus embarazos, no sería extraño ver a Mía convertirse en un ícono de maternidad empoderada en Genovia.

¿Y si son muchos bebés reales? Es decir, la madre de Mía también acababa de tener un bebé y quizá Lily, su amiga, también de una sorpresa y recurra a la reina para ayudarla.

2. El regreso de Michael Moscobitz

De acuerdo, Mía ha estado metida en mucho líos amorosos en las dos películas anteriores pero ¡nunca supimos qué pasó con Michael Moscobitz, su gran amor de la primer cinta! En la segunda entrega, el personaje desapareció por completo del guión (en la vida real, el actor tiene una banda de rock y tuvo problemas de agenda), ¿sería viable que re apareciera en la vida de Mía, ahora que ella está con Nicholas? Los triángulos amorosos al estilo Twilight son un clásico y -casi-siempre funcionan y más si la protagonista ha estado enamorada de ambos. Tomando en cuenta que en los libros, Michael nunca desaparece y es planteado como el único y verdadero amor de Mía, quizá una inesperada visita al reino de Genovia con su hermana Lily podría provocar líos entre la reina y su actual novio.

3. Una royal perdida en Nueva York

Es hora de un cambio de escenario. En 2016, Garry Marshall le dijo a la revista People que quería poner la tercera película en La Gran Manzana. "Estuve con Anne Hathaway hace un par de semanas. Parece que queremos hacer The Princess Diaries 3 en Manhattan". Por supuesto, Marshall falleció en julio de 2016, así que lamentablemente no podrá hacer realidad ese sueño. Pero ya que el elenco ha dicho que quiere homenajearlo, quizás ésta es la manera perfecta de hacerlo.

La primera película fue ambientada en San Francisco, y la segunda en Genovia. Un cambio de ritmo podría ser bueno para la tercera película, y las historias más memorables han ocurrido en Nueva York. Además, no sería tan descabellado, después de todo, la sede de la Organización de las Naciones Unidas está en dicha ciudad, quizá Mía deba acudir a una emergencia internacional y por supuesto sería quien salvaría al mundo con alguna idea poco convencional…o al revés, quizá ella provoque un desequilibrio mundial. ¿Y si se encuentra con alguien especial durante el viaje que le hace ver las maravillas de la Gran Ciudad y decide escapar de todo? Eso es típico de las princesas Disney empoderadas.

