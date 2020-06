La razón por la que todos están hablando de J.K Rowling y Harry Potter

J.K Rowling, afamada autora de la saga de Harry Potter, ha vuelto a estar en polémica en torno al tema de los derechos LGBTQI y el feminismo., lo cual ha sumado a la decepción de los fans, que han pedido "cancelarla".

La última controversia de Rowling comenzó cuando comentó un artículo de Devex, una plataforma de medios para la comunidad de desarrollo global, titulada "Opinión: Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan".

“Personas que menstrúan: Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?"

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

