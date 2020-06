J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fue acusada de transfobia en Twitter: también la catalogaron de "feminista radical"

Durante el pasado fin de semana, la escritora JK Rowling, creadora del mundo de Hogwarts y las sagas de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos" fue criticada en Twitter. ¿Motivo? Supuesta transfobia. Todo comenzó con un tuit que aludía a la menstruación y a las mujeres. La escritora compartió un artículo que señalaba "personas que menstrúan" en su titular. Ante eso, Rowling lo compartió diciendo "estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas". "Alguien que me ayude. ¿Mumberes? ¿Miperes? ¿Mumudes?", apuntando de cierta manera a que se habían olvidado de decir "mujeres".

Tras aquello, continuó con otra cadena sobre el concepto del sexo biológico. Y fue ahí, donde la discusión aumentó aún más. Las críticas llevaron incluso a tildarla de “feminista radical que excluye a los trans” (Terf, en inglés) por defender que el sexo biológico de las personas es real y “no una ilusión”.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

¿Qué más dijo?

"Si el sexo no es real, no hay atracción del mismo sexo", tuiteó. "Si el sexo no es real, la realidad vivida por mujeres globalmente es borrada. Conozco y adoro a personas trans, pero borrar el concepto de sexo remueve la capacidad de cualquier discusión significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad", señaló la escritora. Distintas agrupaciones de la comunidad LGBTIQ y muchas personas furiosas reaccionaron.

Incluso desde grupos de fanáticos de sus sagas criticaron los tuits. Rowling dijo que respeta que "cada persona trans tenga el derecho de vivir del modo en que se sienta más cómoda y auténtica". Agregó que marcharía "si ustedes fueran discriminados sobre la base de que son trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo".

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women – ie, to male violence – ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences – is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Organizaciones y otras reacciones

Como señalábamos, muchas organizaciones respondieron. Por ejemplo, desde "I Support the Girls" señalaron que "no todas las mujeres menstrúan". Agregaron que también es posible que le suceda a personas no binarias y chicos trans.

Not all women menstruate and not all who menstruate are women. There are many girls, non-binary folx, trans boys, and trans men who also get a period. We recognize that language change can be uncomfortable to get use to it. And we are grateful for inclusive authors and articles. — I Support The Girls (@I_Support_Girls) June 6, 2020

Otras personas consideraron también a quienes por edad u otras condiciones de salud, simplemente dejan de menstruar. Varios usuarios, por ejemplo, compartieron fotos con sus madres. El usuario @Ruarí, quien es trans, dijo "aquí hay una foto mía y de mi madre. Yo menstrúo, ella no. No todas las personas que menstrúan son mujeres, y no todas las mujeres menstrúan".

Here’s a snap of me and my mum. I menstruate. She doesn’t. Not everyone who menstruates is a woman, and not all women menstruate. pic.twitter.com/VOJKacFDu6 — Ruairí (@morningruairi) June 7, 2020

Desde la aplicación Clue

Incluso los representantes de la aplicación más exitosa para seguir la menstruación en el mundo "Clue" le respondieron a Rowling. Desde la cuenta oficial de Clue, señalaron "hola @jk_rowling, usar un lenguaje sin género se trata de ir más allá de la idea de que mujer = útero. Una vez se burlaron de las feministas por querer cambiar el lenguaje sexista, pero ahora es común decir bombero en lugar de bombero".

Desde la misma cuenta, agregaron "parece incómodo en este momento decir 'personas que menstrúan', pero esto es como cambiar otro lenguaje sesgado". "La menstruación es una función biológica; no es una 'cosa de mujer'. Es innecesario tener partes del cuerpo de género y hacerlo puede restringir el acceso a la atención médica para quienes lo necesitan", aclararon desde la aplicación especializada.