Ashton Kutcher prueba que los hombres no deben avergonzarse de mostrarse vulenrables

El caso de George Floyd encendió una ola de protestas sin precedentes en Estados Unidos, en los últimos años. Y es que no sólo su nombre se grita en las calles, también el de muchos otros hombres y mujeres que fueron víctimas de brutales ataques por parte de la policía en los últimos años.

La situación reavivó el movimiento Black Lives Matter, el cual centra sus esfuerzos en combatir la desigualdad racial. Además de la participación ciudadana, numerosas personalidades del espectáculo se han sumado a alzar la voz. Es así como el actor Ashton Kutcher fue uno de los que compartió su sentir en redes sociales.

Kutcher es una de las figuras públicas más herméticas la industria sin embargo, su consternación es tal que no dudó en emitir un mensaje para sus seguidores. El actor habló con el corazón, y entre lágrimas fijó una postura muy clara con respecto a que el país debe ir hacia adelante.

"El pasado sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al Black Lives Matter. Algo a lo que muchas personas respondieron que no, que All Lives Matter. Y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace deba ser silenciada, sino solo educada”,afirmó el actor.