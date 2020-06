Un policía empuja a una joven afrodescendiente y una oficial corre a auxiliarla

En medio de las protestas por el asesinato de George Floyd en Minnesota el pasado lunes, surgieron imágenes de un policía que empujó a una mujer afrodescendiente que estaba arrodillada. Por si fuera poco, el sujeto continúa golpeándola.

El "incidente" no pasó desapercibido pues se viralizó en Internet como otro de los actos atroces que está cometiendo la autoridad en el país norteamericano.

Pero dentro de la tensión que se vivió en el momento, una mujer policía, también afrodescendiente, mostró un acto de solidaridad que fue aplaudido en redes sociales.

La oficial se adelantó para separarlo de la joven y se observa cómo confronta al policía por sus acciones mientras otros lo alejan de la escena. En el video se puede escuchar a un manifestante detrás de la cámara gritar "gracias" a la oficial.

Black cop save protester who was on their knees and he pushed ‼️‼️ pic.twitter.com/Kj7KAwOuP3

— IllustriousCeo (@illustriousCeo) June 1, 2020