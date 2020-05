Zión Moreno, la actriz transgénero de 'Control Z' de la que todos hablan

Netflix ha sorprendido a todos con el estreno de la serie Control Z, una historia juvenil que se ha posicionado en el primer a nivel mundial. El proyecto, producido por Lemon Studios, se ha convertido en una tendencia en redes sociales, ganando un séquito de fans en tiempo récord.

La trama gira en torno a unos jóvenes que comienzan a sentirse amenazados por un hacker que desvelar sus secretos más oscuros. Y aunque por momentos pareciera recurrir a las fórmulas de series como Gossip Girl, 13 Reasons Why o Élite, sin duda termina siendo una sorpresa la forma en la que todo se desenvuelve.

Por supuesto esto es gracias a la dirección y al acertado elenco que nos transportan al Colegio Nacional y sus intrigas.

Algunos de los actores que participan en Control Z son Ana Valeria Becerril, Michael Rondas y Yankel Stevan. Aunque todos ellos demostraron su gran talento, ha sido Zión Moreno quien ha robado la atención de muchos, no sólo por su particular belleza sino también por la historia de su personaje , la cual no se aleja de la realidad de la actriz.

Zión interpreta a Isabela, una de las chicas más populares y bellas del colegio cuya vida da un giro de 1801 cuando el hacker revela ante todos que es una mujer transgénero. Quienes consideraba sus amigos, así como su novio terminan dándole la espalda la espalda y es cuando comienza su lucha por reafirmar su identidad.

Zion Moreno nació como niño y desde temprana edad llevó a cabo su transición a mujer. Actualmente tiene 27 años y aunque nació y creció en los Estados Unidos, por sus venas corre sangre mexicana.

A los 19 años inició su carrera en el modelaje en la ciudad de Nueva York. Aunque tuvo suerte con varias sesiones para revistas como Sports Illustrated, la joven hizo un poco a l lado su carera como modelo para dedicarse a la actuación.

Zión debutó en "K-12", proyecto visual musical de la cantante estadounidense Melanie Martinez que combina romance y fantasía. En dicho proyecto Zion Moreno interpretó el personaje "Fleur".

Sin duda, 'Control Z' se convirtió en la oportunidad más grande de Zión para darse a conocer en el mundo del entretenimiento pues el éxito mundial de ésta, ha hecho que muchos tengan los ojos puestos en ella y el resto del elenco.

Ésta es también una oportunidad para abordar temas que aquejan a la comunidad LGBTQI y en especial, visibilizar a las personas transgénero, quienes suelen ser blanco de críticas y violencia.

