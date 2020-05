Critican a Khloé Kardashian por el "excesivo" Photoshop en su última foto. ¡Está irreconocible!

Luego de varios días sin mostrar su rostro en redes sociales, Khloé Kardashian sorprendió a todos con un radical cambio de look.

La hermana menor de Kim K, aparece con un corsé blanco, luciendo una cabellera castaño claro y unas ondas cortas que sin duda lucen fabulosas.

La serie de fotos provocó que recibiera piropos hasta de su ex, Tristan Thompson. Muchos halagaron el tono de su cabello, otros la gran sonrisa que muestra pero las críticas no dejaron de caer.

"Tiene tantas cirugías que no la reconozco". "Oh por dios, hay tanto trabajo de edición detrás de esta imagen, ¿por qué no aceptarse?", "Ya no parece Khloé y ella era mi favorita", "Khloé sólo quiere parecerse a su amiga Malika", "Tienes muchas cirugías y aún así te sigues editando?. ", "Ésta ya no es tu cara, ¿qué te sucede? ¿Qué problemas puedes tener para querer cambiar así?", "Tiene el síndrome de Michel Jackson, negando su físico".