Kim Kardashian asegura que su hijo es la reencarnación de su fallecido padre

En una reciente entrevista con el portal E! News, Kim Kardashian reveló que cree que su hijo menor es la reencarnación de su difunto padre, Robert Kardashian.

La polémica estrella de telerealidad está convencida de que es el alma de su padre está dentro del cuerpo del pequeño Psalm West, de ocho meses.

El primer indicio de Kim fue cuando su niñera llevó a Psalm a un baby shower y un compañero invitado insistió en que el niño no era como parecía.

"Ella lo lleva a un baby shower, y una mujer se le acerca y le dice: '¿Es este tu hijo?' Y ella dijo: 'No, no, no, solo lo estoy cuidando' ", compartió Kim en la entrevista. "Y ella dijo: 'Bueno, solo tengo que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado"".

Kim Kardashian sorprendió a todos con sus declaraciones pues siempre ha sido muy creyente de los espiritual y místico.

TAMBIÉN LEE: Kim Kardashian mostró el interior de su mansión minimalista de 60 millones de dólares

La empresaria también reveló que antes de que naciera Psalm, en mayo de 2019, visitó un médium en Bali que le dijo que tendría otro hijo y que iba a ser su padre reencarnado.

Kardashian aseguró que no había forma de que supiera que venía otro bebé en camino pues no le había dicho a nadie que había planeado recurrir a la maternidad subrogada para un cuarto hijo. "Nadie en mi familia o amigos sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño".

La lectura con el medium apareció en un episodio de Keeping Up With the Kardashians.

TAMBIÉN LEE: 5 reglas extrañas que las nanas de los niños Kardashian deben seguir todos los días

¿Quién era Robert Kardashian?

Todos conocemos a Kim y sus hermanas, e incluso conocemos a las nuevas generaciones, desde North West hasta la pequeña Stormi Webster, pero pocos realmente saben cómo eran sus vidas antes de convertirse en las millonarias que son hoy.

La historia comienza con el romance de Kris Jenner y Robert Kardashian. Según cuenta la empresaria, era el año de 1973 cuando conoció a Robert, un apuesto hombre de negocios y exitoso abogado, reconocido en el mundo de la farándula. Aunque Kris a menudo ha sido increíblemente reservada acerca de su matrimonio y divorcio de Robert, hay muchas historias detrás de su matrimonio que dieron pie al surgimiento de su emporio.

Tras el divorcio con Kris, Robert Kardashian se casó con una mujer llamada Jan Ashley pero terminaron después de sólo 30 días. Al poco tiempo, contrajo matrimonio con Ellen Pierson. El abogado falleció tan solo seis semanas después de su boda. Había sido diagnosticado con cáncer de esófago solo ocho semanas antes.

Uno de los escándalos más sonados del patriarca de las Kardashian fue revelado en el año 2012. Una revista extranjera que publicó un reportaje en el que se aseguraba que Khloe Kardashian, no era su hija biológica, sino que era fruto de una infidelidad de Kris Jenner con O. J. Simpson, un ex jugador de fútbol americano. La ex esposa del fallecido abogado, Jan Ashley, incluso declaró que Robert se lo había confesado justo después de casarse.

También se dijo que Robert habría conspirado junto al ex deportista para eliminar evidencia clave en el juicio por el asesinato de su esposa Nicole Brown-Simpson.

Te recomendamos en video