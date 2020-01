5 reglas extrañas que las nanas de los niños Kardashian deben seguir todos los días

Cuando eres una Kardashian Jenner es imposible no tener una agenda saturada de compromisos. Entre eventos sociales, sesiones de fotos, entrevistas y más, es importante que las hermanas mantengan bien organizado su tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, la familia ha ido creciendo y la pregunta que surge es ¿cómo le hacen para atender sus compromisos y no descuidar a sus hijos?

Fácil:contratando niñeras altamente calificadas para llevar a cabo el trabajo sucio de cuidarlos en donde quiera que estén las Kardashian.

Naturalmente, el trabajo de una niñera viene con muchas reglas y responsabilidades, incluyendo el tener que cuidar a las mascotas de la casa. Aquí algunas de las reglas que deben seguir:

Tienen que poner su vida en espera

En general, las niñeras tienen un trabajo bastante duro pero cuando se trata de trabajar con celebridades, prácticamente terminan entregando su alma. Ya que las excéntricas empresarias están siempre en movimiento, quienes cuiden a sus hijos, deben seguirlas a todas partes con ellos. Si trabajas para las Kardashians, tus prioridades deben ir al final de tu lista.

Las niñeras están de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana e independientemente de la hora, tienen que acatar las órdenes de las hermanas. La vida de Kardashian se convierte en tu vida y por lo tanto, trabajar para una significa que mantienes tu libertad y tu vida personal completamente en suspenso. A veces, las niñeras incluso tienen que viajar con los niños a cualquier parte del mundo que los Kardashian les pidan.

No pueden acercarse demasiado a las Kardashian

Los Kardashian valoran mucho su privacidad. Cuando su vida siempre está en el centro de atención, e incluso un pequeño problema puede convertirse en una gran noticia por ello, buscan evitar el drama en la mayor medida posible.

Kim Kardashian reveló que cuando contrató a una niñera para cuidar a sus hijos, le pidió estrictamente que no invadiera su espacio personal. La niñera de Kim no podía entrometerse ni física ni emocionalmente con ella así que nada de abrazos o charlas casuales. De hecho, una de las reglas más extrañas que pone Kim es que la niñera debe caminar detrás de ella en forma de "V" para no "estorbar" su paso.

No pueden ser demasiado atractivas

Muchos matrimonios de celebridades se han echado a perder debido a las atractivas niñeras que solían trabajar para ellos. Según el portal Radar, las Kim impuso la regla de que las niñeras no debían ser atractivas para no ser una tentación para su esposo o quien esté saliendo con alguna de sus hermanas.

Las niñeras no pueden ser atractivas. Si lo son, entonces se les prohíbe trabajar con ellas. Después de dar la bienvenida a su tercer hijo, Kim ha prohibido firmemente las niñeras atractivas. Además, no pueden maquillarse demasiado ni usar joyas.

Pero sí deben tener un estilo impecable

El clan Kardashian encabeza la lista cuando se trata de moda pero no sólo ellas deben seguir las últimas tendencias, sino que también esperan que las personas que trabajan con ellas lo hagan. Ya sea que la persona sea su asistente personal o la niñera de sus hijos, es importante que conozca de moda y se mantenga al día con los estándares de Kardashian.

Sobre todo, los paparazzi siempre están atentos para tomar fotos de los niños y si las niñeras van a estar con ellos, deben estar bien vestidas. Después de todo, ¿qué tan vergonzoso sería para los Kardashians ser fotografiados con sus empleados caminando con ellos en ropa vieja, gastada y en mal estado? En resumen, los Kardashians tienen altos estándares y esperan lo mismo de sus niñeras.

MANTENER CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad es una regla importante que toda niñera requiere cuando trabaja para celebridades. Debe respetar los secretos de la familia y no puede entrometerse en su privacidad. Aunque las Kardashian están activas en redes sociales todo el tiempo, hay detalles que ocultan y que no quieren que nadie más exponga (como el embarazo secreto de Kylie Jenner). Las niñeras que trabajan con ellas, escuchan y ven muchas cosas pero estas famosas definitivamente no quieren que sus niñeras vayan cotilleando y compartan sus vidas privadas con la prensa.Si llegan a romper las reglas, obviamente se enfrentan con graves consecuencias.

Todo lo que vean o escuchen permanece confidencial. Por otro lado, si comparten esa información con la prensa, lo más probable es que pierdan su trabajo.

Te recomendamos en video