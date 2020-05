Critican a Yuridia por tener ansiedad y ella responde elegantemente

Aunque es una de las mejores cantantes de México, Yuridia tomó la decisión de retirarse de los escenarios. La cantante reveló que padece de fobia social, entre otros trastornos de ansiedad, lo que provoca que le sea muy difícil subirse a un escenario o lidiar con las multitudes que la acechan.

Por si fuera poco, tuvo que lidiar con problemas legales, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la acusara de defraudación fiscal. Por suerte, las cosas giraron a su favor.

La ex académica optó por darse un respiro de las redes sociales ya que el escrutinio público estaba sobre cada uno de sus movimientos.

En medio de la pandemia que se vive en el mundo por el Covid-19, la cantante decidió reactivar sus redes sociales con la frase “¡Hola! Soy Yurita y vine a pasar la cuarentena contigo", escrita en su biografía.

La intérprete de Amigos no ha estado muy activa en la plataforma Tik Tok, donde hace unos días aprovechó para enviar un mensaje a quienes la cuestionan y critican.

“Oigan que creen me han llegado varios mensajes importantes en donde dicen: “¿qué no tienes fobia social?”, “¡Qué no eres bipolar!”; “¡Qué no se iba alejar de las redes!”… Obviamente yo sé que solo lo hacen por chingar”, expresó Yuridia, con tono de burla.