5 cosas que jamás deberías decirle a alguien con desorden de ansiedad

Todos nos hemos sentido ansiosos en algún momento de la vida. Sin embargo, un desorden de ansiedad no es lo mismo que sentir nervios por una entrevista de trabajo o por caminar en la calle. Muchas personas dicen sentirse "ansiosas" cuando tienen que caminar por una calle desconocida o cuando van a conseguir un nuevo trabajo sin embargo, es una sensación que pasa una vez que respiran y salen de ahí.

Para quienes padecen un trastorno de ansiedad, superar esa sensación no es tan fácil. Al contrario, es algo persistente que crece conforme avanzan los minutos. Es como ahogarse, como si el corazón fuera a estallarte; es un hormigueo en la cara, un bombardeo de fatalidades que golpean tu cabeza.

A menudo, las personas que se encuentran alrededor de alguien con ansiedad creen que las palabras de aliento son un motor que ahuyenta el malestar. Pero no es así. A veces, los consejos y palabras bonitas no son suficientes para calmar la ansiedad y en ocasiones, puede llegar a convertir la situación en algo mucho peor.

Si conoces a alguien que atraviesa por algo así, lo mejor es que sepas lo que NO deberías decir jamás frente a ellos.

"¡Cálmate!"

Decirle a alguien con ansiedad que se calme es como decirle a alguien con resfriado que deje de estornudar. Si observamos sus fundamentos, la ansiedad implica estar en un estado de estrés constante o casi constante. Es una sensación profundamente desagradable, y si alguien con ansiedad fuera capaz de calmarse a la orden, lo haríamos sin dudarlo. Pero no podemos, porque nuestra ansiedad no nos deja. Además de eso, algunas personas encuentran que el hecho de que se les diga que se calmen se suma a su ansiedad, porque se sienten frustrados o se sienten culpables por no poder calmar lo que se les ha pedido.

"Está todo en tu cabeza"

De Verdad? Porque pensé que al menos algo de eso estaba ubicado en mi glúteo izquierdo. Pero en serio, estas son probablemente algunas de las palabras de sabiduría más inútiles que alguien con ansiedad se ha visto obligado a escuchar. Sabemos que todo está en nuestras cabezas. Sabemos que nuestros síntomas ocurren porque nuestros cerebros son hiperconscientes y nos engañan. Pero cuando se nos dice que todo está en nuestras cabezas, se da a entender que lo que estamos sintiendo es de alguna manera una historia de terror imaginaria que hemos inventado para nuestra diversión personal. Esto es 100% falso. La ansiedad no es divertida, y no es una fantasía juguetona. Es una realidad aterradora, omnipresente e infernal experimentada por millones y millones de personas. Parafraseando a Albus Dumbledore, por supuesto, todo está en nuestras cabezas, pero ¿por qué eso significa que no es real?

"Realmente no es gran cosa"

Cada vez que escucho sobre este, quiero responder con un sarcástico "tienes razón. Y ahora que has terminado de invalidar por completo mis sentimientos y mi enfermedad mental, vayamos a la fiesta de cumpleaños del niño más cercano y veamos cuántos de esos pequeños humanos podemos hacer llorar ". Aunque las cosas por las que nos preocupamos aquellos con ansiedad podría parecer trivial, para nosotros, son todo lo contrario. Somos conscientes de que nuestros miedos y nuestros pensamientos son a menudo irracionales, pero no podemos controlar la forma en que nos afectan. Así es como funciona la ansiedad. Al decir que las cosas que tememos no son un gran problema, involuntariamente estás implicando que nuestra ansiedad y el sufrimiento que sufrimos como resultado de nuestra ansiedad tampoco es un gran problema.

"Deberías probar la meditación / yoga / veganismo"

No estoy aquí para negar el potencial de cualquiera de estas actividades para ayudar a las personas con ansiedad. La meditación, por ejemplo, se sabe que hace maravillas. Sin embargo, no está garantizado que funcione para todos, y si empujas a un ser querido hacia una actividad en particular, solo para que descubran que no funciona, puede ser frustrante. De hecho, el paciente con ansiedad podría sentirse un fracaso por no extraer nada de la actividad, lo que podría empeorar su ansiedad de lo que era antes. Por supuesto, siéntase libre de sugerir diferentes actividades para frenar la ansiedad, pero asegúrese de no presionarlos para que hagan cualquier cosa que no quieran hacer.

"¿Ya vas a empezar?"

Lo entiendo: la ansiedad es incómoda. Los sentimientos son incómodos. Es tentador tratar de aliviar la incomodidad con un poco de humor. "Vaya, Sarah está teniendo un ataque triste", "Prepárate para la aventura del torbellino alojada por Alex", "¡Déjalo en manos de Matt, se preocupa lo suficiente por todos nosotros!" Y, sí, algunas personas con ansiedad como cuando se le aplica poco humor. Pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es no tratar la situación de un paciente de ansiedad a la ligera a menos que esté absolutamente seguro de que estará bien que lo haga. Porque para muchos de nosotros, este tipo de humor implica que crees que nuestros miedos, nuestros sentimientos y nuestra enfermedad son tontos. Invalida cosas que son muy reales y muy serias para nosotros, y hace muy poco probable que alguna vez volvamos a confiarle nuestros problemas de ansiedad.

