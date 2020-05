Los desplantes de Luis Miguel hacia Luisito Rey

Luis Miguel La Serie reveló los tragos más amargos que pasó el cantante cuando comenzaba su carrera. Su padre, Luisito Rey, fue una pieza clave en su formación pero también de sus disgustos y decepciones más grandes.

Y es que es bien sabido que el español le hizo malas jugadas a su propio hijo con tal de hacerse rico a costa suya. No sólo no le dejó vivir una infancia normal sino que también lo empujó a los excesos y lo alejó de su madre, Marcela Basteri y de sus hermanos Alejandro y Sergio. Pero sin duda, entre sus peores fechorías estuvo una deuda de 20 millones de dólares con Hacienda con la que casi hunde a Luis Miguel.

Lo que se vio en la serie no está tan alejado de la realidad. El intérprete no estaba enterado de los movimientos de su padre, quien no sólo evadía impuestos sino que también dejaba de pagarle a los que trabajaban con ellos. Fue hasta que llegó una auditoría interna de la WEA que Luis Miguel comenzó a sospechar de este.

Sin embargo, toda la responsabilidad cayó sobre el cantante, ya que Luis Rey desde un inicio puso todas sus propiedades a nombre de 'El Sol' y su madre, de modo que él no pudiera ser embargado.

Cuando el intérprete decidió despedirlo como mánager, Luisito se fue a Europa y trató de realizar distintas empresas, dejándolo sin un centavo mientras se realizaban auditorías en México.

El punto clímax del enfrentamiento entre padre e hijo fue un verano de 1989 en Madrid cuando Luis Miguel explotó. Según sus fuentes, el cantante citó a su padre en la suite presidencial del Villa Magna, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. El español llegó acompañado de Marcela, Sergio Basteri y Vicente (el tío).

Luisito Rey

Luis MIguel solicitó hablar con su padre en privado. El autor de la biografía de "El Sol" describe el encuentro como un momento tenso:

"Entre las voces se escuchaba a un Luis Miguel fuera de sus casillas profiriendo frases de puro dolor. Decía que jamás se lo perdonaría. ¿Se refería al manejo de las finanzas, a la desaparición de su mamá o ambas cosas?".

Esa fue la última vez que el cantante habló con su padre. Fue entonces cuando Luis Miguel se cortó el cabello y dejó atrás la imagen de "niño bonito" que había estado manejando Luisito Rey.

En la Navidad de 1990, Rey llamó a Luis Miguel por teléfono pero este cortó la llamada. Y meses antes de morir, el español fue a uno de los conciertos que su hijo dio en España, pero el cantante le pidió a su seguridad que no dejara pasar a nadie que se identifique como su familia.

