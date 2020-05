El compañero de encierro de Chris Evans que nos derrite de amor

Chris Evans se ha convertido en uno de los actores más populares en Hollywood de los últimos años. El galán de ojos azules, ha tomado muy en serio su papel como el Capitán América, convirtiéndose en un héroe en la vida real. No sólo es muy guapo sino también carismático y sobretodo, noble.

Ahora que todos estamos encerrados por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, el actor ha hecho lo posible por mantenerse entretenido y de paso, conquistarnos desde la comodidad de su hogar.

A través de sus publicaciones en Instagram y Twitter, Chris nos ha enamorado como nunca pues ha mostrado su lado más vulnerable. En días pasados, el actor se asoció con Save with Stories para leerles cuentos a los niños que están encerrados en casa debido a la pandemia y sin duda enloqueció a los fans con su ternura. La selección de elección para Evans fue If You Give A Dog A Donut por Laura Numeroff e ilustrada por Felicia Bond. Aquí puedes escuchar su lectura.

Eso sí, no está solo pues tiene un ser muy especial a su lado: su perro Dodger. La complicidad que tiene con su perro derrite de amor. ¡Qué suerte tienen ambos!

Recientemente Chris compartió una imagen de su amigo de cuatro patas, posando para la cámara, muy despreocupado.

Chris ha sido conocido por ser el soltero más cotizado del momento pero aunque aún no tiene una pareja que le robe el aliento, Dodger es su mejor compañía.

"Qué envidia con ese perrito, yo quisiera pasar la cuarentena con Chris", "si estuviera con Chris desearía que la cuarentena fuera eterna", "que bello su perrito y como la mira que ternura", y "muero de amor con estas fotos", fueron algunos de los comentarios que ha recibido en sus fotos.

"Le aseguré que sabía lo que estaba haciendo. Al principio parecía escéptico, pero con la ayuda de algunas golosinas, lo convencí", compartió Evans en una divertida foto donde intenta cortarle el pelo a su perro.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.

It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.

(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3

— Chris Evans (@ChrisEvans) May 4, 2020