Ahora podrás tener a Chris Evans leyendo cuentos hasta la comodidad de tu hogar

Ésta nueva campaña de redes sociales ha estado disponible desde el 16 de marzo y ha acumulado una gran lista de celebridades para participar en el programa. Entre ellos están Chris Pratt, Hota Kotb, Brie Larson y Lupita Nyong’o.

La selección de elección para Evans fue If You Give A Dog A Donut por Laura Numeroff e ilustrada por Felicia Bond. Incluso si no eres un niño y solo necesitas algo relajante para escuchar o mirar durante un tiempo de inactividad, definitivamente no cuentes este video. En poco menos de 3 minutos, es lo suficientemente corto como para tomar un poco de tiempo para despegar. ¿Y qué mejor manera de separarse de la sociedad que con Chris Evans?

Save with Stories proviene de Jennifer Garner y Amy Adams, quienes se asociaron con Save the Children y No Kid Hungry para crear el movimiento. La campaña está donando cualquier dinero recibido para proporcionar a las escuelas y programas comunitarios los recursos que necesitan. El mensaje de Garner y Adams en el sitio web dice:

"En asociación con Save the Children y No Kid Hungry, estamos ofreciendo historias en Instagram y Facebook para proporcionar diversión y educación a los niños y padres atrapados en casa durante el brote de coronavirus. Tu donación ayudará a Save the Children y No Kid Hungry a asegurarse de que las escuelas y los programas comunitarios tengan el apoyo que necesitan para mantener el cerebro y la barriga llenos. También estarás apoyando nuestro importante trabajo para satisfacer las necesidades de salud, educación y nutrición de los niños en otros países afectados por el coronavirus"

