Así reaccionó Karla Panini a las acusaciones de la familia de Karla Luna en su contra

El tema de la pelea entre Karla Panini y Karla Luna ha resurgido gracias a un audio donde Luna encara a Panini y a Américo Garza para confesar la traición que cometieron en su contra. A través de un video de Youtube, la familia de la fallecida Karla Luna salió a hablar del tema y aclarar varios puntos sobre la situación.

Además de la traición, revelaron que la conductora sufrió de abuso físico y psicológico por parte de Garza, así como un mal manejo de sus finanzas. “Estuve con ella y vi tantos maltratos psicológicos y físicos. Una ocasión en Los Ángeles, antes de entrar al show y frente a todo el staff, la agarró a golpes”, reveló la hermana de Luna.

TAMBIÉN LEE: ¿Qué pasó con los hijos de Karla Luna, tras la polémica con Karla Panini?

La llamada fue realizada el 8 de diciembre del 2014. En la grabación, Luna le reclama a Panini y le exige que le diga la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas (…) Puedes ser muy bella, pero la belleza interna es lo que perdura para siempre".

La Familia Luna también reiteró que acusan a Panini y Garza de no dejarlos ver a las hijas menores de Luna, desde hace tres años.

TAMBIÉN LEE: El mensaje con el que Karla Luna demostró que era una guerrera y luchaba por su vida

Ahora, circula en redes sociales la captura de un supuesto intercambio de mensajes entre Panini y una amiga, quien le avisó sobre el video de la familia de Luna.

En los mensajes, la mujer que le escribe a Panini le pregunta sobre el video que subieron los familiares de Luna. y ésta respondió que no tenía nada qué decir.

“No estoy al pendiente. ¿Para eso me escribes?. No tengo nada que decir. En estos momentos me importa la gente que me conoce y no pone en duda mi persona”.